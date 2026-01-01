Лукашенко заявив, що Білорусь не причетна до нападу на Україну





Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє



"Я спеціально взяв карту Білорусі, щоб ви розуміли. У Брестській та Гомельській областях проходили навчання Білорусі та Росії. Це були планові навчання у 2022 році. Після їх завершення російські війська мали залишити територію Білорусі", - розповів він.



Лукашенко зазначив, що США попереджали, що може початися війна, і повідомляли Україну про концентрацію військ біля кордонів, і додав, що "не вірив, що таке може статися".



"Росіяни почали виводити свої війська залізницею та автомобільними дорогами. Війська з Бреста вивели, а ті, що залишалися в інших районах, чомусь повернули на Київ і вирішили наступати через нього. Я абсолютно не маю жодного стосунку до початку війни", - підкреслив диктатор.



Він заявив, що не знав про її початок, і Генштаб Росії його про це не інформував.



"Ви можете запитати, чому я не втрутився і не зупинив росіян. Але чому я мав їх зупиняти й боротися за Україну? Україна вже перебувала у стані війни з Білоруссю", - сказав Лукашенко.



Зокрема, він нагадав про запровадження санкцій проти Мінська, закриття повітряного простору та арешт вагонів.



"Тож чому я мав захищати Україну, коли почалася війна? Усі знають, що ми не маємо стосунку до цієї війни. Ми не хочемо війни, вона нам не потрібна", - резюмував самопроголошений президент.



Нагадаємо, у березні 2022 року Лукашенко під час зустрічі з російським диктатором приніс карту, яка, за його словами, мала підтверджувати нібито підготовку Україною нападу на російські та білоруські війська, розміщені в Білорусі під час спільних навчань.



Лукашенко стверджував, що ЗСУ планували атакувати чотири позиції, а російський превентивний удар нібито завадив цьому. Водночас жодних доказів своїх звинувачень він не надав.



Крім того, у липні 2023 року Лукашенко похизувався картою, на якій нібито можна побачити "перекидання польських військ" до кордонів Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь непричетна до нападу на Україну і не надавала Росії жодної бази для здійснення атак.Про це заявив самопроголошений президент Білорусі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул первого"."Я спеціально взяв карту Білорусі, щоб ви розуміли. У Брестській та Гомельській областях проходили навчання Білорусі та Росії. Це були планові навчання у 2022 році. Після їх завершення російські війська мали залишити територію Білорусі", - розповів він.Лукашенко зазначив, що США попереджали, що може початися війна, і повідомляли Україну про концентрацію військ біля кордонів, і додав, що "не вірив, що таке може статися"."Росіяни почали виводити свої війська залізницею та автомобільними дорогами. Війська з Бреста вивели, а ті, що залишалися в інших районах, чомусь повернули на Київ і вирішили наступати через нього. Я абсолютно не маю жодного стосунку до початку війни", - підкреслив диктатор.Він заявив, що не знав про її початок, і Генштаб Росії його про це не інформував."Ви можете запитати, чому я не втрутився і не зупинив росіян. Але чому я мав їх зупиняти й боротися за Україну? Україна вже перебувала у стані війни з Білоруссю", - сказав Лукашенко.Зокрема, він нагадав про запровадження санкцій проти Мінська, закриття повітряного простору та арешт вагонів."Тож чому я мав захищати Україну, коли почалася війна? Усі знають, що ми не маємо стосунку до цієї війни. Ми не хочемо війни, вона нам не потрібна", - резюмував самопроголошений президент.Нагадаємо, у березні 2022 року Лукашенко під час зустрічі з російським диктатором приніс карту, яка, за його словами, мала підтверджувати нібито підготовку Україною нападу на російські та білоруські війська, розміщені в Білорусі під час спільних навчань.Лукашенко стверджував, що ЗСУ планували атакувати чотири позиції, а російський превентивний удар нібито завадив цьому. Водночас жодних доказів своїх звинувачень він не надав.Крім того, у липні 2023 року Лукашенко похизувався картою, на якій нібито можна побачити "перекидання польських військ" до кордонів Білорусі.

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