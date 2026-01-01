Донька ексзаступника прокурора Волині має повернути Lexus: що сталося

Анастасії Веніславської, доньки колишнього заступника прокурора Волині Вадима Веніславського, автомобіля Lexus UX250h 2020 року випуску на користь луцького підприємства «Спецкомунтех».



Суд встановив, що автомобіль відчужили без згоди товариства, а підпис від імені директора на договорі комісії виконала невстановлена особа.



Про це йдеться у



Автомобіль придбали за понад мільйон гривень

У січні 2021 року ТОВ «Спецкомунтех» придбало автомобіль Lexus UX250h за 1 мільйон 126 тисяч 400 гривень, що на той час було еквівалентно 40 тисячам доларів США.



Від моменту придбання автомобілем користувалася співзасновниця підприємства Анастасія Веніславська. За твердженням товариства, транспортний засіб їй передали у тимчасове користування переважно в інтересах компанії.



У червні 2023 року через приватне підприємство «Юаінвеставтогруп» оформили продаж автомобіля за 620 тисяч гривень, а 7 липня його перереєстрували на Веніславську.



У «Спецкомунтеху» стверджували, що про відчуження автомобіля дізналися лише у квітні 2025 року після отримання відповіді на адвокатський запит. Підприємство заперечувало факт підписання договору комісії уповноваженою особою та отримання коштів за автомобіль.



Що розповідала у суді Анастасія Веніславська

Веніславська позовні вимоги заперечувала. За її словами, у 2021 році вона мала намір придбати автомобіль, однак тодішній директор «Спецкомунтеху» Михайло Бухаров запропонував оформити купівлю через підприємство, щоб сформувати податковий кредит із ПДВ.



Жінка стверджувала, що в червні 2023 року учасники товариства домовилися про продаж їй автомобіля, а оформленням відповідних документів займався директор.



За її словами, вона сплатила 620 тисяч гривень представнику підприємства-посередника, який у її присутності передав гроші директору «Спецкомунтеху» за вирахуванням комісії.



У матеріалах справи є квитанція про отримання посередником 620 тисяч гривень, а також довідка про передачу представнику товариства 619 тисяч 950 гривень. Водночас «Укргазбанк» повідомив, що кошти в сумі 620 тисяч гривень від підприємства-посередника на рахунок «Спецкомунтеху» не надходили.



Веніславська вважала, що причиною звернення до суду став конфлікт між колишніми бізнес-партнерами, який виник у 2024 році.



Експертиза встановила, що договір підписав не директор

Під час розгляду справи провели почеркознавчу експертизу. Фахівці Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС встановили, що підпис від імені Михайла Бухарова на договорі комісії виконала інша особа.



Суд дійшов висновку, що товариство не давало згоди на продаж автомобіля, а транспортний засіб вибув із його власності поза його волею.



Водночас у квітні 2026 року щодо ТОВ «Спецкомунтех» відкрили провадження у справі про банкрутство. Суд врахував, що автомобіль є активом, за рахунок якого потенційно можуть задовольнити вимоги кредиторів підприємства.



У результаті суд частково задовольнив позов: постановив витребувати автомобіль Lexus UX250h на користь «Спецкомунтеху» та стягнути з Анастасії Веніславської 7 440 гривень судового збору.



У задоволенні вимог про визнання договорів недійсними суд відмовив, оскільки дійшов висновку, що ці договори є неукладеними.



При цьому суд зазначив, що Веніславська як добросовісна набувачка автомобіля має право звернутися з окремим позовом до продавця про відшкодування збитків.



Рішення може бути оскаржене до Північно-західного апеляційного господарського суду.



Що відомо про підприємство та родину Веніславських

Як раніше



Підприємство «Спецкомунтех» заснувала родина Веніславських у 2018 році. Перед поверненням до роботи в органах прокуратури Вадим Веніславський переоформив свою частку в товаристві на доньку, а у 2025 році знову став співвласником компанії.



За роки діяльності підприємство уклало договори на постачання спецтехніки бюджетним установам на понад 160 мільйонів гривень.



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