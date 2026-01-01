Правопорушення з духмяним шлейфом: на Ягодині через приховування від митного контролю затримали партію свіжозрізаних квітів.Про це повідомили на Волинській митниці.Мигдально-фруктові троянди, землисто-пряні хризантеми, медово-цитрусові скімії та інші квіти, загалом 57 тисяч 832 зрізи на стеблах від 45 до 90 см, стали предметом порушення митних правил і тимчасово вилучені на склад митниці. Їх постачали з Канади, а ввозили в Україну з Польщі автотранспортом.Під час митного огляду між товаросупровідними документами та реальним вмістом вантажу виявили суттєві розбіжності, які стосувалися майже половини товарних позицій. Наприклад, на місці задекларованих вазонів лежали дбайливо упаковані троянди сорту «Сенсація», а ще – еустоми, брунії та гербери. Таким чином із 12 перевірених тонн імпорту незаявленими до митного оформлення виявилось більше 5 тонн квітів.Протокол про порушення митних правил складено за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Переміщення товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в тому числі з поданням митному органу неправдивих відомостей про найменування товару, його вагу або кількість, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів порушення з їх можливою конфіскацією за рішенням суду.Орієнтовно цей «букет» може коштувати 1,3 млн грн. Точну вартість згодом встановить товарознавча експертиза.