У Луцьку біля замку обмежать рух транспорту під час різдвяних свят





Відповідне розпорядження підписав секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський, пише



На площі перед Луцьким замком із 6 грудня до 8 січня працюватиме Різдвяний ярмарок. Його організовують для підтримки місцевого бізнесу та крафтових виробників, а також для дозвілля жителів і гостей громади.



На час святкових заходів рух зазначеними вулицями обмежать. Водночас поліція має забезпечити безперешкодний проїзд автомобілів спеціального призначення за потреби.



Також на площі перед замком встановлять різдвяні інсталяції, шість контейнерів для сміття та чотири біотуалети, один із яких буде інклюзивним. За громадським порядком стежитимуть правоохоронці та муніципальна варта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на період різдвяно-новорічних свят обмежать рух транспорту вулицями Плитницею та Кафедральною, а також площею перед замком. Обмеження діятимуть із 1 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року.Відповідне розпорядження підписав секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський, пише misto.media На площі перед Луцьким замком із 6 грудня до 8 січня працюватиме Різдвяний ярмарок. Його організовують для підтримки місцевого бізнесу та крафтових виробників, а також для дозвілля жителів і гостей громади.На час святкових заходів рух зазначеними вулицями обмежать. Водночас поліція має забезпечити безперешкодний проїзд автомобілів спеціального призначення за потреби.Також на площі перед замком встановлять різдвяні інсталяції, шість контейнерів для сміття та чотири біотуалети, один із яких буде інклюзивним. За громадським порядком стежитимуть правоохоронці та муніципальна варта.

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