21-річну волинянку судять за вбивство новонародженого сина





Про це



Прокурори Ковельської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне вбивство 21-річною волинянкою новонародженої дитини відразу після пологів (ст. 117 КК України).



Встановлено, що жінка, знаючи про вагітність, упродовж її перебігу до закладів охорони здоров’я для медичного спостереження не зверталася та на облік не ставала.



Окрім того, вона приховувала факт вагітності від родичів.



Уночі 03 серпня 2026 року в одному з сіл Ковельського району жінка самостійно у вбиральні народила здорового доношеного хлопчика і позбавила його життя.



Обвинувачена перебуває під домашнім арештом.



Довідково: згідно із санкцією ст. 117 КК України, умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянку судять за вбивство новонародженого сина.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне вбивство 21-річною волинянкою новонародженої дитини відразу після пологів (ст. 117 КК України).Встановлено, що жінка, знаючи про вагітність, упродовж її перебігу до закладів охорони здоров’я для медичного спостереження не зверталася та на облік не ставала.Окрім того, вона приховувала факт вагітності від родичів.Уночі 03 серпня 2026 року в одному з сіл Ковельського району жінка самостійно у вбиральні народила здорового доношеного хлопчика і позбавила його життя.Обвинувачена перебуває під домашнім арештом.згідно із санкцією ст. 117 КК України, умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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