На Волині люди залишились без пасовища: у чому причина. ВІДЕО

Олександру Супруну. Люди зібрали 81 підпис незгодних з рішенням міської ради про затвердження договору оренди і хочуть повернути земельну ділянку у користування громади.



Що кажуть місцеві жителі про земельну ділянку, яку використовували під пасовище



Нікого не попередили про передачу цієї земельної ділянки в оренду, розповіла Леся Кравчук.



«Юридично не оформлена. Вони нам кажуть, що мав попередній голова сільської ради це зробити. А тепер староста вже скільки років, чому він не попередив людей, що треба, люди, от беріть, робіть пасовище, бо будуть отакі ситуації», — говорить Леся Кравчук.



Зі слів місцевої жительки Ольги Смірнової, селяни зібралися, щоб офіційно оформити цю землю під сільське пасовище для громадян.



«Є чоловіки, що воюють, ходять, просять, щоб дали 2 гектари, навіть в оренду, вони (місцева влада — ред.) в них нема землі. Для простих людей», — каже жінка.



Юрій Корокус розповів, що має корову, але оскільки в селі немає пасовища та землі під сінокіс, то планує її продати.



«Ні зборів ніяких не збирали. Вже приїхав, вже забирає пасовисько. То можна ж десь дальше берег є, то можна взяти того берега. То вони отой якраз треба. Бо ми бо ми на ньому весь час пасли. Ще я ж кажу, з маленького», — розповідає місцева жителька Євгенія Кравчук.



Що кажуть у Горохівській міській раді



Земельна ділянка розташована за межами села Пірванче та перебуває у комунальній власності Горохівської міськради. Це не пасовище, розповів начальник відділу земельних відносин Андрій Карпевич.



«Ділянка була виділена в оренду в зв'язку з тим, що людина тримає вівці. Наразі вони випасаються в іншому селі. У зв'язку з ситуацією, яка виникла, він, вівці ще на те пасовище, на яке заключено договір, не вивозив», — говорить Андрій Карпевич.



З його слів, конфлікт між жителями села Пірванче і орендарем Олександром Супруном виник після затвердження проєкту землеустрою на орендовану земельну ділянку на сесії Горохівської міської ради.



Хоча проєкт землеустрою був на офіційному сайті розміщений згідно законодавства за 10 днів до проведення сесії. Також, говорить посадовець, дане рішення, обговорювалось на земельній комісії, вона його підтримала.



«В колективному зверненні, в першому, вони просили, скасувати рішення міської ради і розірвати договір. Згідно «Закону про оренду» в односторонньому порядку договір не може розриватися, або за згоди однієї сторін, або рішенням суду», — додає Андрій Карпевич.



Як ситуацію коментує орендар



Орендар Олександр Супрун тримає понад 30 овець, барана і двоє маленьких ягнят. На орендованій земельній ділянці, каже, планує зробити водогін, щоб напувати тварин та поставити тимчасовий загін.



«Коли я забрав в оренду ділянку, я тут паслися дві корови пані Кравчук, я їй сказав, що вона має право пасти дальше ті дві корови. Вони там, якщо навіть свої вівці я перевезу сюди, вони не поб'ються, але коли оформив документи, то почався конфлікт», — каже орендар.



Через конфлікт з жителями села тварин на орендовану земельну ділянку Олександр Cупрун поки не привозить. Говорить, Що випасає тварин на загородженій території у іншому селі.



Як ситуацію коментує юрист та що далі робитимуть люди



Якщо на балансі сільської ради є земельні ділянки, то вони мають право ними розпоряджатися, тобто передавати в оренду, пояснює юрист Марко Коломоєць. Таке рішення ухвалюється на сесії міської ради.



Якщо місцеві мешканці мають факти протилежного, юрист радить звертатися до суду. У цій ситуації найкраще просити Горохівську міськраду виділити під громадське пасовище вільну земельну ділянку, додає він.



«Вони можуть спробувати оскаржити рішення сільської ради, яке було прийняте на сесії в судовому порядку, але для цього потрібна аргументація. Тобто повинні якісь певні юридичні факти бути. Якщо їх нема, то це буде втрата часу», — говорить Марко Коломоєць.



Начальник відділу земельних відносин Горохівської міськради Андрій Карпевич каже, що на території колишньої Пірванченської сільської ради є вільні земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби площею орієнтовно105 гектарів. Місцеві жителі можуть сформувати з них земельну ділянку під пасовище. Зі слів місцевої жительки Лесі Кравчук, зараз разом з адвокатом збирають і готують інформацію для колективного звернення до суду. Люди хочуть користуватися надалі саме цією ділянкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Пірванчі Луцького району селяни обурені тим, що у них забрали землю, де господарі завжди випасали худобу роками. Понад шість гектарів землі на сесії Горохівської міської ради віддали в оренду на десять років жителю Горохова. Люди зібрали 81 підпис незгодних з рішенням міської ради про затвердження договору оренди і хочуть повернути земельну ділянку у користування громади.Нікого не попередили про передачу цієї земельної ділянки в оренду, розповіла Суспільному місцева жителька«Юридично не оформлена. Вони нам кажуть, що мав попередній голова сільської ради це зробити. А тепер староста вже скільки років, чому він не попередив людей, що треба, люди, от беріть, робіть пасовище, бо будуть отакі ситуації», — говорить Леся Кравчук.Зі слів місцевої жительки, селяни зібралися, щоб офіційно оформити цю землю під сільське пасовище для громадян.«Є чоловіки, що воюють, ходять, просять, щоб дали 2 гектари, навіть в оренду, вони (місцева влада — ред.) в них нема землі. Для простих людей», — каже жінка.розповів, що має корову, але оскільки в селі немає пасовища та землі під сінокіс, то планує її продати.«Ні зборів ніяких не збирали. Вже приїхав, вже забирає пасовисько. То можна ж десь дальше берег є, то можна взяти того берега. То вони отой якраз треба. Бо ми бо ми на ньому весь час пасли. Ще я ж кажу, з маленького», — розповідає місцева жителькаЗемельна ділянка розташована за межами села Пірванче та перебуває у комунальній власності Горохівської міськради. Це не пасовище, розповів начальник відділу земельних відносин Андрій Карпевич.«Ділянка була виділена в оренду в зв'язку з тим, що людина тримає вівці. Наразі вони випасаються в іншому селі. У зв'язку з ситуацією, яка виникла, він, вівці ще на те пасовище, на яке заключено договір, не вивозив», — говорить Андрій Карпевич.З його слів, конфлікт між жителями села Пірванче і орендарем Олександром Супруном виник після затвердження проєкту землеустрою на орендовану земельну ділянку на сесії Горохівської міської ради.Хоча проєкт землеустрою був на офіційному сайті розміщений згідно законодавства за 10 днів до проведення сесії. Також, говорить посадовець, дане рішення, обговорювалось на земельній комісії, вона його підтримала.«В колективному зверненні, в першому, вони просили, скасувати рішення міської ради і розірвати договір. Згідно «Закону про оренду» в односторонньому порядку договір не може розриватися, або за згоди однієї сторін, або рішенням суду», — додаєОрендар Олександр Супрун тримає понад 30 овець, барана і двоє маленьких ягнят. На орендованій земельній ділянці, каже, планує зробити водогін, щоб напувати тварин та поставити тимчасовий загін.«Коли я забрав в оренду ділянку, я тут паслися дві корови пані Кравчук, я їй сказав, що вона має право пасти дальше ті дві корови. Вони там, якщо навіть свої вівці я перевезу сюди, вони не поб'ються, але коли оформив документи, то почався конфлікт», — каже орендар.Через конфлікт з жителями села тварин на орендовану земельну ділянку Олександр Cупрун поки не привозить. Говорить, Що випасає тварин на загородженій території у іншому селі.Якщо на балансі сільської ради є земельні ділянки, то вони мають право ними розпоряджатися, тобто передавати в оренду, пояснює юрист. Таке рішення ухвалюється на сесії міської ради.Якщо місцеві мешканці мають факти протилежного, юрист радить звертатися до суду. У цій ситуації найкраще просити Горохівську міськраду виділити під громадське пасовище вільну земельну ділянку, додає він.«Вони можуть спробувати оскаржити рішення сільської ради, яке було прийняте на сесії в судовому порядку, але для цього потрібна аргументація. Тобто повинні якісь певні юридичні факти бути. Якщо їх нема, то це буде втрата часу», — говорить Марко Коломоєць.Начальник відділу земельних відносин Горохівської міськради Андрій Карпевич каже, що на території колишньої Пірванченської сільської ради є вільні земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби площею орієнтовно105 гектарів. Місцеві жителі можуть сформувати з них земельну ділянку під пасовище. Зі слів місцевої жительки Лесі Кравчук, зараз разом з адвокатом збирають і готують інформацію для колективного звернення до суду. Люди хочуть користуватися надалі саме цією ділянкою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію