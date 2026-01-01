Волинська важкоатлетки здобула медалі на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 08:26
Волинська важкоатлетка Анна Король — на вершині чемпіонату України.
Про це повідомляють у відділенні НОК України у Волинській області.
На чемпіонаті України з важкої атлетики серед юніорів та молоді, що триває у Луцьку, Анна Король заявила про себе яскравим виступом у ваговій категорії 61 кг.
Спортсменка стала переможницею у ривку та сумі двоборства, а також виборола срібло у поштовху!
Результати Анни:
Золота медаль (ривок — 84 кг)
Срібна медаль (поштовх — 96 кг)
Золота медаль за сумою двоборства — 180 кг
"Три вправи, три нагороди та чудовий результат, який став підтвердженням майстерності й цілеспрямованості! Вітаємо Анну та її тренера Валентина Андруся! Нехай кожен наступний старт приносить нові рекорди, незабутні емоції та перемоги", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють у відділенні НОК України у Волинській області.
На чемпіонаті України з важкої атлетики серед юніорів та молоді, що триває у Луцьку, Анна Король заявила про себе яскравим виступом у ваговій категорії 61 кг.
Спортсменка стала переможницею у ривку та сумі двоборства, а також виборола срібло у поштовху!
Результати Анни:
Золота медаль (ривок — 84 кг)
Срібна медаль (поштовх — 96 кг)
Золота медаль за сумою двоборства — 180 кг
"Три вправи, три нагороди та чудовий результат, який став підтвердженням майстерності й цілеспрямованості! Вітаємо Анну та її тренера Валентина Андруся! Нехай кожен наступний старт приносить нові рекорди, незабутні емоції та перемоги", - йдеться у дописі.
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