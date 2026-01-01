Для школярів Луцька можуть зробити безкоштовний проїзд у тролейбусах





Водночас місту бракує водіїв тролейбусів, через що збільшити кількість транспорту на маршрутах наразі складно. Також міська влада працює над підготовкою до зими та формуванням бюджету громади на наступний рік. Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський під час брифінгу після 102-ї сесії міської ради 25 листопада, - пише



«Луцький електротранспорт щодня перевозить близько 45 тисяч пасажирів, значна частина з яких належить до пільгових категорій. Я би із задоволенням додав ще 10–15 тролейбусів, щоб не було проблем із доїздом. Але, на жаль, у нас немає водіїв»



Для розв'язання проблеми міська влада звернулася до Волинської обласної військової адміністрації та центральних органів влади щодо збільшення квоти бронювання працівників електротранспортного підприємства. Також запропонували розглянути підвищення заробітної плати водіям.



Окрім цього, у міській раді опрацьовують можливість безкоштовного проїзду для учнів. За словами секретаря міськради, узгодження цього питання перебуває на завершальному етапі.



Ще однією темою стала підготовка Луцька до зими. Андрій Разумовський розповів, що місто виконує план стійкості приблизно на 98–99%.



Також під час брифінгу обговорили формування бюджету Луцької громади. За словами секретаря, міська влада зібрала пропозиції від підрозділів, старостинських округів і комунальних закладів, на основі яких визначатимуть пріоритети фінансування. До 15 грудня попередньо хочуть публічно представити, на які потреби громади спрямовуватимуть кошти. Після цього мають провести громадське обговорення відповідно до законодавства.



Серед напрямків, які місто планує підтримувати, секретар міськради назвав медичні заклади, університети та коледжі. Також він повідомив про намір розробити економічний план розвитку громади.



Міська влада планує виставляти на аукціони земельні ділянки під будівництво виробничих площ і складів. Очікується, що це сприятиме створенню нових робочих місць та збільшенню надходжень до бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку опрацьовують можливість запровадження безкоштовного проїзду в електротранспорті для учнів із 1 січня 2027 року.Водночас місту бракує водіїв тролейбусів, через що збільшити кількість транспорту на маршрутах наразі складно. Також міська влада працює над підготовкою до зими та формуванням бюджету громади на наступний рік. Про це повідомив секретар Луцької міської радипід час брифінгу після 102-ї сесії міської ради 25 листопада, - пише ВСН «Луцький електротранспорт щодня перевозить близько 45 тисяч пасажирів, значна частина з яких належить до пільгових категорій. Я би із задоволенням додав ще 10–15 тролейбусів, щоб не було проблем із доїздом. Але, на жаль, у нас немає водіїв»Для розв'язання проблеми міська влада звернулася до Волинської обласної військової адміністрації та центральних органів влади щодо збільшення квоти бронювання працівників електротранспортного підприємства. Також запропонували розглянути підвищення заробітної плати водіям.Окрім цього, у міській раді опрацьовують можливість безкоштовного проїзду для учнів. За словами секретаря міськради, узгодження цього питання перебуває на завершальному етапі.Ще однією темою стала підготовка Луцька до зими. Андрій Разумовський розповів, що місто виконує план стійкості приблизно на 98–99%.Також під час брифінгу обговорили формування бюджету Луцької громади. За словами секретаря, міська влада зібрала пропозиції від підрозділів, старостинських округів і комунальних закладів, на основі яких визначатимуть пріоритети фінансування. До 15 грудня попередньо хочуть публічно представити, на які потреби громади спрямовуватимуть кошти. Після цього мають провести громадське обговорення відповідно до законодавства.Серед напрямків, які місто планує підтримувати, секретар міськради назвав медичні заклади, університети та коледжі. Також він повідомив про намір розробити економічний план розвитку громади.Міська влада планує виставляти на аукціони земельні ділянки під будівництво виробничих площ і складів. Очікується, що це сприятиме створенню нових робочих місць та збільшенню надходжень до бюджету.

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