У США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $621,9 млн
Сьогодні, 23:19
Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання для технічного обслуговування винищувачів F-16. Орієнтовна вартість угоди становить $621,9 млн.
Про це повідомило Бюро політично-військових справ Держдепартаменту США, - пише "Шелтер".
Україна отримає пакет обладнання для обслуговування літаків F-16, зокрема пристрої, що приводяться в дію картриджами та паливом, лабораторне обладнання і транспортну підтримку. Ці позиції доповнять раніше погоджену закупівлю.
Фінансування забезпечать Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія в межах багатонаціональної програми JUMPSTART. Кошти США для цієї передачі залучати не планують.
Реклама
У Держдепі зазначили, що угода має посилити спроможності України протистояти поточним і майбутнім загрозам, а також підтримати виконання завдань із самооборони та регіональної безпеки.
За оцінкою американської сторони, Україна не матиме труднощів із впровадженням обладнання у свої Збройні сили.
Головних підрядників оберуть на конкурсній основі відповідно до федеральних правил закупівель США.
Також у Держдепартаменті наголосили, що реалізація угоди не потребуватиме направлення додаткових представників американського уряду чи підрядників до України.
Нагадаємо, у жовтні прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що його країна допоможе Україні із технічним обслуговуванням F-16, постачанням запасних частин і боєприпасів. Про це він повідомив після розмови з президентом Володимиром Зеленським.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомило Бюро політично-військових справ Держдепартаменту США, - пише "Шелтер".
Україна отримає пакет обладнання для обслуговування літаків F-16, зокрема пристрої, що приводяться в дію картриджами та паливом, лабораторне обладнання і транспортну підтримку. Ці позиції доповнять раніше погоджену закупівлю.
Фінансування забезпечать Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія в межах багатонаціональної програми JUMPSTART. Кошти США для цієї передачі залучати не планують.
Реклама
У Держдепі зазначили, що угода має посилити спроможності України протистояти поточним і майбутнім загрозам, а також підтримати виконання завдань із самооборони та регіональної безпеки.
За оцінкою американської сторони, Україна не матиме труднощів із впровадженням обладнання у свої Збройні сили.
Головних підрядників оберуть на конкурсній основі відповідно до федеральних правил закупівель США.
Також у Держдепартаменті наголосили, що реалізація угоди не потребуватиме направлення додаткових представників американського уряду чи підрядників до України.
Нагадаємо, у жовтні прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що його країна допоможе Україні із технічним обслуговуванням F-16, постачанням запасних частин і боєприпасів. Про це він повідомив після розмови з президентом Володимиром Зеленським.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $621,9 млн
Сьогодні, 23:19
У Луцьку сімейні лікарі мають звільнити 10 кабінетів для керівництва Центру реабілітації військових
Сьогодні, 22:38
Волинянка стала чемпіонкою України з рукопаш гопака
Сьогодні, 21:16