У США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $621,9 млн





Про це повідомило Бюро політично-військових справ Держдепартаменту США, - пише



Україна отримає пакет обладнання для обслуговування літаків F-16, зокрема пристрої, що приводяться в дію картриджами та паливом, лабораторне обладнання і транспортну підтримку. Ці позиції доповнять раніше погоджену закупівлю.



Фінансування забезпечать Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія в межах багатонаціональної програми JUMPSTART. Кошти США для цієї передачі залучати не планують.



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У Держдепі зазначили, що угода має посилити спроможності України протистояти поточним і майбутнім загрозам, а також підтримати виконання завдань із самооборони та регіональної безпеки.



За оцінкою американської сторони, Україна не матиме труднощів із впровадженням обладнання у свої Збройні сили.



Головних підрядників оберуть на конкурсній основі відповідно до федеральних правил закупівель США.



Також у Держдепартаменті наголосили, що реалізація угоди не потребуватиме направлення додаткових представників американського уряду чи підрядників до України.



Нагадаємо, у жовтні прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що його країна допоможе Україні із технічним обслуговуванням F-16, постачанням запасних частин і боєприпасів. Про це він повідомив після розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання для технічного обслуговування винищувачів F-16. Орієнтовна вартість угоди становить $621,9 млн.Про це повідомило Бюро політично-військових справ Держдепартаменту США, - пише "Шелтер" Україна отримає пакет обладнання для обслуговування літаків F-16, зокрема пристрої, що приводяться в дію картриджами та паливом, лабораторне обладнання і транспортну підтримку. Ці позиції доповнять раніше погоджену закупівлю.Фінансування забезпечать Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія в межах багатонаціональної програми JUMPSTART. Кошти США для цієї передачі залучати не планують.РекламаУ Держдепі зазначили, що угода має посилити спроможності України протистояти поточним і майбутнім загрозам, а також підтримати виконання завдань із самооборони та регіональної безпеки.За оцінкою американської сторони, Україна не матиме труднощів із впровадженням обладнання у свої Збройні сили.Головних підрядників оберуть на конкурсній основі відповідно до федеральних правил закупівель США.Також у Держдепартаменті наголосили, що реалізація угоди не потребуватиме направлення додаткових представників американського уряду чи підрядників до України.Нагадаємо, у жовтні прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що його країна допоможе Україні із технічним обслуговуванням F-16, постачанням запасних частин і боєприпасів. Про це він повідомив після розмови з президентом Володимиром Зеленським.

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