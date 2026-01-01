У Луцьку сімейні лікарі мають звільнити 10 кабінетів для керівництва Центру реабілітації військових





Сімейним лікарям пропонують працювати по двоє в одному кабінеті у різні зміни. Пацієнти і медики проти таких змін, розповіла заступниця медичного директора Центру первинної медичної допомоги Луцької громади Ганна Лесняк, - пише



Днями майже пів сотні пацієнтів зустрілися з медичним персоналом амбулаторії, щоб висловити незгоду з майбутніми змінами.



Чому пацієнти та медики проти передачі кабінетів амбулаторії

Лучанка Ніна Хомич розповідає: її син має другу групу інвалідності, а тому щотижня потребує консультацій сімейного лікаря.



«Критичний стан у нього постійно, кожен день. То одне болить, то друге болить, то цукор підскочив. Я звертаюся до лікаря. До сімейного в першу чергу. То для чого ж її зменшувати? Що в нас стало менше людей? Переселені додаються, інваліди додаються з війною», — говорить жінка.



В амбулаторії працюють шестеро сімейних лікарів. Протягом 6 робочих годин вони приймають орієнтовно 120 пацієнтів щодня, і ще 2 години відводять на роботу з документацією, розповіла сімейна лікарка Ганна Лесняк.



За її словами, надалі медикам пропонують працювати по двоє в одному кабінеті у дві зміни. Лікарка вважає, що такий графік ускладнить не лише прийом пацієнтів, а й виконання інших обов'язків сімейних лікарів.



«Що буде далі — ми нічого не знаємо. Як казали наші можновладці — "Потиснетеся". Це як? — обурюється лікарка. — У нас є програма "Скринінг 40+", яка проводиться в позаробочий час. Є певні індикатори якості, як ми повинні зв'язуватися з пацієнтами, що для цього віку потрібно. То де це буде робити сімейний лікар? Якщо лікар приймає до другої години, далі приходить другий лікар, і йому вже немає куди подітися».



За словами лікаря Вадима Матюшенка, через запропонований режим роботи та відключення електроенергії медики можуть приймати менше пацієнтів. Також він прогнозує скупчення людей у медзакладі. На його думку, це особливо небезпечно взимку, коли зростає захворюваність на грип та ГРВІ.



Для чого Центру реабілітації потрібні кабінети амбулаторії

У десяти кабінетах амбулаторії планують розмістити адміністрацію та персонал Комунального підприємства «Медцентр реабілітації учасників бойових дій Луцької громади».



Медичний директор центру Ігор Гнетньов пояснює: нинішніх приміщень установі не вистачає для роботи фахівців та адміністративного персоналу.



«У нас є 50 фахівців, які постійно фізично працюють із пацієнтами. Ми не маємо змоги забезпечити місце для їхнього переодягання, я вже не кажу про гігієнічні процедури, — говорить Ігор Гнетньов. — Приміщення у нас тісне і вся адміністрація розміщена у двох кабінетах. Це складно, адже ми працюємо і з фінансами, і з пацієнтами».



За словами меддиректора, центр забезпечує обслуговування до тисячі пацієнтів на добу.



Що кажуть у міському управлінні охорони здоров'я

Центр реабілітації учасників бойових дій користуватиметься кабінетами протягом року на умовах оренди комунального майна. Про це розповів начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін.



За його словами, сімейних лікарів планують розмістити в інших кабінетах, де вони працюватимуть по двоє.



«Центр надає ефективну медичну допомогу військовим, ветеранам, пораненим. Їм їхніх площ не вистачає, розширятися немає куди. Все буде оформлено шляхом оренди. Буде підготовлений проєкт рішення на виконком. Сімейних лікарів розселять до інших. Буде не один сімейний лікар, а двоє, що цілком допустимо. Нічого тут не порушується і цілком нормально, я вважаю», — зазначив посадовець.



За словами Володимира Лотвіна, після узгодження всіх деталей між керівниками установ питання передачі кабінетів винесуть на розгляд виконавчого комітету Луцької міської ради. Коли саме сімейні лікарі мають розпочати роботу в інших кабінетах, він не уточнив.



Заступниця медичного директора Центру первинної медичної допомоги Луцької громади Ганна Лесняк повідомила, що під колективним зверненням до міського голови щодо недопущення передачі кабінетів іншому медзакладу підписалися близько 500 пацієнтів амбулаторії.



Зі слів заступниці меддиректора «Центру первинної медичної допомоги» Ганни Лесняк, пів тисячі пацієнтів амбулаторії підписались під колективним зверненням до міського голови щодо недопущення передачі кабінетів іншому медичному закладу.



Станом на 25 листопада у міській раді не отримали звернення пацієнтів амбулаторії, сказав у коментарі секретар міськради Разумовський.



«Два керівника між собою це погодили. Ми ніяк не втручалися і не примушували, наприклад, сімейного лікаря віддати кабінет. Ми їх не закриваємо і не виганяємо. Ми їх пересадимо», — додав Разумовський.





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