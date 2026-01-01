Волинянка стала чемпіонкою України з рукопаш гопака

Марія Лопушенко стала чемпіонкою України з рукопаш гопака. Спортсменка вперше спробувала себе у цьому виді бойового мистецтва.



Про це 25 листопада повідомили у Рожищенській міській раді, пише



Марія Лопушенко займається боксом. Проте на чемпіонаті України з рукопаш гопак, який відбувся 21-22 листопада у Львові, дебютувала у новій для себе дисципліні — рукопаш гопаку та виборола перше місце.



Марія представляє Волинь у боксі та тренується під керівництвом Романа Ліщука у Рожищі.



Рукопаш гопак — українське бойове мистецтво, що являє собою систему фізично-духовного виховання. Його складовими є ударна техніка рук і ніг та боротьба (кидки, больові та задушливі захвати).

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