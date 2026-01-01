Волинянка стала чемпіонкою України з рукопаш гопака
Сьогодні, 21:16
Рожищанка Марія Лопушенко стала чемпіонкою України з рукопаш гопака. Спортсменка вперше спробувала себе у цьому виді бойового мистецтва.
Про це 25 листопада повідомили у Рожищенській міській раді, пише Суспільне.
Марія Лопушенко займається боксом. Проте на чемпіонаті України з рукопаш гопак, який відбувся 21-22 листопада у Львові, дебютувала у новій для себе дисципліні — рукопаш гопаку та виборола перше місце.
Марія представляє Волинь у боксі та тренується під керівництвом Романа Ліщука у Рожищі.
Рукопаш гопак — українське бойове мистецтво, що являє собою систему фізично-духовного виховання. Його складовими є ударна техніка рук і ніг та боротьба (кидки, больові та задушливі захвати).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 25 листопада повідомили у Рожищенській міській раді, пише Суспільне.
Марія Лопушенко займається боксом. Проте на чемпіонаті України з рукопаш гопак, який відбувся 21-22 листопада у Львові, дебютувала у новій для себе дисципліні — рукопаш гопаку та виборола перше місце.
Марія представляє Волинь у боксі та тренується під керівництвом Романа Ліщука у Рожищі.
Рукопаш гопак — українське бойове мистецтво, що являє собою систему фізично-духовного виховання. Його складовими є ударна техніка рук і ніг та боротьба (кидки, больові та задушливі захвати).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянка стала чемпіонкою України з рукопаш гопака
Сьогодні, 21:16
Якою буде погода на Волині у четвер, 26 листопада
Сьогодні, 20:00