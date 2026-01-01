Якою буде погода на Волині у четвер, 26 листопада





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.



Прогноз погоди на 26 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг та мокрий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 26 листопада.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг та мокрий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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