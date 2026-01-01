Якою буде погода на Волині у четвер, 26 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 26 листопада.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Прогноз погоди на 26 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг та мокрий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Прогноз погоди на 26 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг та мокрий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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