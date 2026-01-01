Патрульні показали відео з бодікамер після російської атаки на Ковель





Відео з бодікамер патрульних опублікували на сторінці патрульної поліції.



Під час ворожого удару загорілися вантажні та легкові автомобілі, а також цивільна будівля. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки.



Правоохоронці з’ясували, чи є постраждалі, оглянули людей, викликали швидку медичну допомогу та скеровували громадян в безпечне місце, оскільки була загроза повторної атаки. Надалі — регулювали дорожній рух, забезпечуючи безперешкодний рух спецтехніки.



Двох чоловіків із травмами голови ми доправили до медичного закладу та передали медикам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 24 листопада ввечері ворог атакував Ковель. Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей. Патрульні поліцейські, які опинилися на місці удару допомагали постраждалим.Відео з бодікамер патрульних опублікували на сторінці патрульної поліції.Під час ворожого удару загорілися вантажні та легкові автомобілі, а також цивільна будівля. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки.Правоохоронці з’ясували, чи є постраждалі, оглянули людей, викликали швидку медичну допомогу та скеровували громадян в безпечне місце, оскільки була загроза повторної атаки. Надалі — регулювали дорожній рух, забезпечуючи безперешкодний рух спецтехніки.Двох чоловіків із травмами голови ми доправили до медичного закладу та передали медикам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію