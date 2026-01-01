Три багатоповерхівки в Луцьку - без гарячої води





Про це



Сьогодні, 25 листопада, на об’єкті завершилися ремонтні роботи. Під час робіт було замінено аварійні ділянки трубопроводів і запірну арматуру. Подачу гарячої води буде відновлено для всіх споживачів ЦТП впродовж кількох годин.



"Через витоки на мережах послуга з постачання гарячої води тимчасово не надається мешканцям житлових будинків на вул. Захисників України, 31, вул. Олени Пчілки, 23-А та просп. Соборності, 20-А.



На вул. Захисників України, 31 розпочато роботи з пошуку та ліквідації витоку. Орієнтовний термін відновлення подачі гарячої води – 27 листопада.



Для мешканців будинків на вул. Олени Пчілки, 23-А та просп. Соборності, 20-А подачу гарячої води орієнтовно буде відновлено впродовж наступного тижня. Такі терміни пов’язані із зайнятістю ремонтних бригад підприємства на інших об’єктах", - йдеться в повідомленні.



Про хід виконання робіт буде повідомлено додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через витік на мережі гарячого водопостачання було зупинено подачу гарячої води від центрального теплового пункту на вул. Кравчука, 19-Л.Про це повідомили 25 листопада в державному комунальному підприємстві «Луцьктепло».Сьогодні, 25 листопада, на об’єкті завершилися ремонтні роботи. Під час робіт було замінено аварійні ділянки трубопроводів і запірну арматуру. Подачу гарячої води буде відновлено для всіх споживачів ЦТП впродовж кількох годин."Через витоки на мережах послуга з постачання гарячої води тимчасово не надається мешканцям житлових будинків на вул. Захисників України, 31, вул. Олени Пчілки, 23-А та просп. Соборності, 20-А.На вул. Захисників України, 31 розпочато роботи з пошуку та ліквідації витоку. Орієнтовний термін відновлення подачі гарячої води – 27 листопада.Для мешканців будинків на вул. Олени Пчілки, 23-А та просп. Соборності, 20-А подачу гарячої води орієнтовно буде відновлено впродовж наступного тижня. Такі терміни пов’язані із зайнятістю ремонтних бригад підприємства на інших об’єктах", - йдеться в повідомленні.Про хід виконання робіт буде повідомлено додатково.

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