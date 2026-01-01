Польща хоче створити безпольотну зону біля кордону з Україною, щоб збивати ракети і БПЛА





Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик,



Безпольотну зону хочуть створити на сході Польщі



За словами Томчика, Польщі потрібна спеціальна зона заборони польотів у східній частині країни. Вона має охопити територію завширшки кілька десятків кілометрів поблизу кордону.



Мета — створити для військових додаткові умови для швидкого реагування на ракети, безпілотники та інші об’єкти, які можуть незаконно перетинати польський повітряний простір.



«На сході країни потрібна зона заборони польотів, віддалена від кордону на кілька десятків кілометрів», — заявив заступник міністра.



Він пояснив, що відповідний проєкт розпорядження вже передали урядовій команді з планування роботи.



«Ми хочемо, щоб наприкінці грудня або на початку січня набуло чинності розпорядження», — зазначив Томчик.



Російські ракети впали на території Польщі



Підготовка нових обмежень відбувається після серії інцидентів поблизу польсько-українського кордону.



20 листопада під час російської атаки повітряний простір Польщі порушили три російські крилаті ракети Х-101.



Цю інформацію підтвердили польські державні органи.



Польські пілоти зможуть швидше визначати небезпечні цілі



Томчик нагадав, що Польща вже змінила процедури реагування військової авіації на потенційно небезпечні об’єкти.



Раніше важливу роль відігравала візуальна ідентифікація, коли пілот мав безпосередньо побачити ціль. Тепер польські військові можуть використовувати так звану позитивну ідентифікацію.



Це означає, що рішення про застосування озброєння може ґрунтуватися на сукупності даних без необхідності візуального підтвердження.



За словами заступника міністра, нова зона стане додатковим чинником, який допоможе військовим ухвалювати рішення.



Зокрема, якщо повітряний об’єкт входить до Польщі з території України, рухається на певній висоті та швидкості, порушує встановлену зону заборони польотів і фіксується радаром, ці обставини можуть стати підставою для його збиття.



Чи збиватиме Польща російські ракети над Україною



Окремо Томчик прокоментував повідомлення Bloomberg про те, що Польща нібито звернулася до НАТО з проханням розглянути можливість збивати російські повітряні цілі ще над територією України, якщо вони рухаються в напрямку держав Альянсу.



Заступник міністра заявив, що не може підтвердити цю інформацію.



Водночас він наголосив, що НАТО наразі не підтримує таку процедуру.



За його словами, подібну можливість уже обговорювали раніше, однак союзники не погодилися на її запровадження через можливі ускладнення.



«НАТО вирішило не допускати такої процедури. І наразі ми дотримуємося саме цієї позиції», — пояснив Томчик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща готується запровадити зону заборони польотів уздовж східного кордону після нових випадків вторгнення російських ракет і безпілотників. Відповідне розпорядження може набути чинності наприкінці грудня 2026 року або на початку січня 2027-го. Нові обмеження мають допомогти польським військовим швидше ідентифікувати та знищувати небезпечні повітряні об’єкти.Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі пише Судово-юридична газета.За словами Томчика, Польщі потрібна спеціальна зона заборони польотів у східній частині країни. Вона має охопити територію завширшки кілька десятків кілометрів поблизу кордону.Мета — створити для військових додаткові умови для швидкого реагування на ракети, безпілотники та інші об’єкти, які можуть незаконно перетинати польський повітряний простір.«На сході країни потрібна зона заборони польотів, віддалена від кордону на кілька десятків кілометрів», — заявив заступник міністра.Він пояснив, що відповідний проєкт розпорядження вже передали урядовій команді з планування роботи.«Ми хочемо, щоб наприкінці грудня або на початку січня набуло чинності розпорядження», — зазначив Томчик.Підготовка нових обмежень відбувається після серії інцидентів поблизу польсько-українського кордону.20 листопада під час російської атаки повітряний простір Польщі порушили три російські крилаті ракети Х-101.Цю інформацію підтвердили польські державні органи.Томчик нагадав, що Польща вже змінила процедури реагування військової авіації на потенційно небезпечні об’єкти.Раніше важливу роль відігравала візуальна ідентифікація, коли пілот мав безпосередньо побачити ціль. Тепер польські військові можуть використовувати так звану позитивну ідентифікацію.Це означає, що рішення про застосування озброєння може ґрунтуватися на сукупності даних без необхідності візуального підтвердження.За словами заступника міністра, нова зона стане додатковим чинником, який допоможе військовим ухвалювати рішення.Зокрема, якщо повітряний об’єкт входить до Польщі з території України, рухається на певній висоті та швидкості, порушує встановлену зону заборони польотів і фіксується радаром, ці обставини можуть стати підставою для його збиття.Окремо Томчик прокоментував повідомлення Bloomberg про те, що Польща нібито звернулася до НАТО з проханням розглянути можливість, якщо вони рухаються в напрямку держав Альянсу.Заступник міністра заявив, що не може підтвердити цю інформацію.Водночас він наголосив, що НАТО наразі не підтримує таку процедуру.За його словами, подібну можливість уже обговорювали раніше, однак союзники не погодилися на її запровадження через можливі ускладнення.«НАТО вирішило не допускати такої процедури. І наразі ми дотримуємося саме цієї позиції», — пояснив Томчик.

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