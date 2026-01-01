«До останнього сподівалася, що син живим повернеться додому»: на війні загинув Герой з Луцька Максим Фокін

Максим Фокін.



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«Маму саму тут не кину!» — завжди відповідав Максим Фокін братам, які кликали його за кордон. Він залишався поруч із найдорожчою людиною, дбав про неї та підтримував. Понад рік мама чекала на повернення сина, але тепер отримала найстрашнішу звістку — Максим загинув на війні.



Максим Петрович Фокін народився 18 листопада 1981 року в Луцьку. Навчався у школі № 9, згодом — у вечірній школі. Тривалий час працював водієм, пізніше — на підприємстві з виготовлення металевих виробів.



Найбільшою цінністю для Максима була родина. Особливо він любив маму, Ірину Петрівну, дбав про неї та завжди переймався її добробутом. Жінка виховувала сина сама. У Максима також є двоє братів — Костянтин і Роман, які нині живуть за кордоном.



«Брати кликали його до себе за кордон, але він завжди відповідав: “Маму саму тут не кину!”. Він дуже переживав за мене, дбав, адже я одна, пенсіонерка. Тут у мене немає рідних», — розповідає Ірина Петрівна.



Мама згадує, що син завжди намагався допомогти їй, підтримати, подбати про найнеобхідніше.



«Щойно отримав першу зарплату, одразу переказав мені всі кошти. Він завжди думав про мене, переживав, щоб мені всього вистачало», — ділиться жінка.



Понад рік Максим вважався зниклим безвісти. Увесь цей час мама чекала, сподівалася і вірила, що син повернеться.



«Я до останнього сподівалася, що він живий, що повернеться додому. Дуже важко жити з цією невідомістю. На жаль, сина я вже не зможу повернути… Дуже шкода, що гинуть наші діти, яких ми ростили, виховували, плекали…» — зі щемом говорить Ірина Петрівна.



Максим був одружений, мав сина Даниїла, якому нині 18 років.



Солдат Максим Фокін загинув 4 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту України, її свободи та незалежності поблизу населеного пункту Вовчанські Хутори Харківської області.



Луцька міська рада висловлює щирі співчуття мамі, братам, рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого захисника.



Вічна пам’ять, шана і слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцька "На щиті" повертається захисникПро це повідомили у Луцькій міській раді.«Маму саму тут не кину!» — завжди відповідав Максим Фокін братам, які кликали його за кордон. Він залишався поруч із найдорожчою людиною, дбав про неї та підтримував. Понад рік мама чекала на повернення сина, але тепер отримала найстрашнішу звістку — Максим загинув на війні.Максим Петрович Фокін народився 18 листопада 1981 року в Луцьку. Навчався у школі № 9, згодом — у вечірній школі. Тривалий час працював водієм, пізніше — на підприємстві з виготовлення металевих виробів.Найбільшою цінністю для Максима була родина. Особливо він любив маму,, дбав про неї та завжди переймався її добробутом. Жінка виховувала сина сама. У Максима також є двоє братів — Костянтин і Роман, які нині живуть за кордоном.«Брати кликали його до себе за кордон, але він завжди відповідав: “Маму саму тут не кину!”. Він дуже переживав за мене, дбав, адже я одна, пенсіонерка. Тут у мене немає рідних», — розповідає Ірина Петрівна.Мама згадує, що син завжди намагався допомогти їй, підтримати, подбати про найнеобхідніше.«Щойно отримав першу зарплату, одразу переказав мені всі кошти. Він завжди думав про мене, переживав, щоб мені всього вистачало», — ділиться жінка.Понад рік Максим вважався зниклим безвісти. Увесь цей час мама чекала, сподівалася і вірила, що син повернеться.«Я до останнього сподівалася, що він живий, що повернеться додому. Дуже важко жити з цією невідомістю. На жаль, сина я вже не зможу повернути… Дуже шкода, що гинуть наші діти, яких ми ростили, виховували, плекали…» — зі щемом говорить Ірина Петрівна.Максим був одружений, мав сина, якому нині 18 років.Солдат Максим Фокін загинув 4 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту України, її свободи та незалежності поблизу населеного пункту Вовчанські Хутори Харківської області.Луцька міська рада висловлює щирі співчуття мамі, братам, рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого захисника.Вічна пам’ять, шана і слава Герою!

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