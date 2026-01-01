ЗСУ на аеродромі «Саваслейка» вдарили по 5 літаках, якими росіяни тероризують українців
Сьогодні, 13:57
На аеродромі "Саваслейка" Сили оборони України уразили 5 літаків, якими росіяни тероризують цивільних українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
За попередньою інформацією, три російських літаки МіГ-31 та два Су-34 певний час літати не зможуть - їх уражено.
Ступінь пошкоджень та інформація про кількість уточнюється.
"Є вирогідність ще кращих новин", - додали у Генштабі.
Наадаємо, вночі 25 листопада Сили оборони та СБУ уразили аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області РФ, де базуються носії "Кинджалів".
Також СБУ разом з іншими складовими Сил оборони уразила "Куйбишевський" та "Сизранський" НПЗ, розташовані в Самарській області РФ.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
За попередньою інформацією, три російських літаки МіГ-31 та два Су-34 певний час літати не зможуть - їх уражено.
Ступінь пошкоджень та інформація про кількість уточнюється.
"Є вирогідність ще кращих новин", - додали у Генштабі.
Наадаємо, вночі 25 листопада Сили оборони та СБУ уразили аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області РФ, де базуються носії "Кинджалів".
Також СБУ разом з іншими складовими Сил оборони уразила "Куйбишевський" та "Сизранський" НПЗ, розташовані в Самарській області РФ.
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