ЗСУ на аеродромі «Саваслейка» вдарили по 5 літаках, якими росіяни тероризують українців





Про це повідомляє



За попередньою інформацією, три російських літаки МіГ-31 та два Су-34 певний час літати не зможуть - їх уражено.



Ступінь пошкоджень та інформація про кількість уточнюється.



"Є вирогідність ще кращих новин", - додали у Генштабі.



Наадаємо, вночі 25 листопада Сили оборони та СБУ уразили аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області РФ, де базуються носії "Кинджалів".



Також СБУ разом з іншими складовими Сил оборони уразила "Куйбишевський" та "Сизранський" НПЗ, розташовані в Самарській області РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На аеродромі "Саваслейка" Сили оборони України уразили 5 літаків, якими росіяни тероризують цивільних українців.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.За попередньою інформацією, три російських літаки МіГ-31 та два Су-34 певний час літати не зможуть - їх уражено.Ступінь пошкоджень та інформація про кількість уточнюється."Є вирогідність ще кращих новин", - додали у Генштабі.Наадаємо, вночі 25 листопада Сили оборони та СБУ уразили аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області РФ, де базуються носії "Кинджалів".Також СБУ разом з іншими складовими Сил оборони уразила "Куйбишевський" та "Сизранський" НПЗ, розташовані в Самарській області РФ.

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