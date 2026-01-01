Реконструкція Будинку офіцерів: у Луцьку виділили ще 5 мільйонів на Музей науки ЛНТУ





Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесії у середу, 25 листопада, пише



Нагадаємо, у центрі Луцька на вулиці Винниченка триває реставрація Будинку офіцерів, де планують відкрити інтерактивний музей науки.



Наразі у корпусах замінили дах і вікна, на території вирізали дерева і тривають внутрішні роботи.



Цьогоріч з бюджету Луцької громади уже виділяли 10 млн грн на реставрацію будівлі. Тож під час бюджетної комісії депутатка Алла Доманська пропонувала спочатку заслухати звіт про використання наданих коштів та підкреслювала, що під час реалізації проєкту університет має розраховувати не лише на кошти міської громади.



У відповідь секретар міськради Андрій Разумовський зазначив: «Вони у нас попросили кошти. Я думаю, що варто їх підтримати, бо це наше ЛНТУ. Туди прийшло 11 тисяч студентів».



Також депутати погодились організувати виїзну зустріч з представниками університету, щоб зʼясувати, як використовуються надані кошти і чи залучає виш гроші з інших джерел.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада продовжує фінансувати реконструкцію Будинку офіцерів під Музей науки Луцького національного технічного університету. З бюджету громади депутати виділили ще 5 млн грн з перевиконання.Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесії у середу, 25 листопада, пише misto.media Нагадаємо, у центрі Луцька на вулиці Винниченка триває реставрація Будинку офіцерів, де планують відкрити інтерактивний музей науки.Наразі у корпусах замінили дах і вікна, на території вирізали дерева і тривають внутрішні роботи.Цьогоріч з бюджету Луцької громади уже виділяли 10 млн грн на реставрацію будівлі. Тож під час бюджетної комісії депутатка Алла Доманська пропонувала спочатку заслухати звіт про використання наданих коштів та підкреслювала, що під час реалізації проєкту університет має розраховувати не лише на кошти міської громади.У відповідь секретар міськрадизазначив: «Вони у нас попросили кошти. Я думаю, що варто їх підтримати, бо це наше ЛНТУ. Туди прийшло 11 тисяч студентів».Також депутати погодились організувати виїзну зустріч з представниками університету, щоб зʼясувати, як використовуються надані кошти і чи залучає виш гроші з інших джерел.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію