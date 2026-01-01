На Волині чоловіка засудили за побиття жінки на очах у дитини.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За публічного обвинувачення прокурорів Володимирської окружної прокуратури суд визнав винним 44-річного мешканця міста Володимир Волинської області в умисному заподіянні тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України).Встановлено, що у червні 2026 року під час конфлікту в квартирі у місті Володимир чоловік побив співмешканку.Унаслідок цього жінка отримала численні забої, гематоми та перелом ребра.Насильство відбувалося у присутності малолітнього сина потерпілої.Володимирський міський суд призначив обвинуваченому покарання у виді 2 роки виправних робіт з відрахуванням у дохід держави 10 відсотків із суми його заробітку.Окрім того, його зобов’язано пройти програму для кривдників строком на три місяці.Суд задовольнив також цивільний позов потерпілої та постановив стягнути з обвинуваченого понад 160 тисяч гривень для відшкодування їй майнової та моральної шкоди.