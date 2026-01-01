44-річний волинянин побив жінку на очах в дитини: його судили
Сьогодні, 11:17
На Волині чоловіка засудили за побиття жінки на очах у дитини.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За публічного обвинувачення прокурорів Володимирської окружної прокуратури суд визнав винним 44-річного мешканця міста Володимир Волинської області в умисному заподіянні тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України).
Встановлено, що у червні 2026 року під час конфлікту в квартирі у місті Володимир чоловік побив співмешканку.
Унаслідок цього жінка отримала численні забої, гематоми та перелом ребра.
Насильство відбувалося у присутності малолітнього сина потерпілої.
Володимирський міський суд призначив обвинуваченому покарання у виді 2 роки виправних робіт з відрахуванням у дохід держави 10 відсотків із суми його заробітку.
Окрім того, його зобов’язано пройти програму для кривдників строком на три місяці.
Суд задовольнив також цивільний позов потерпілої та постановив стягнути з обвинуваченого понад 160 тисяч гривень для відшкодування їй майнової та моральної шкоди.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За публічного обвинувачення прокурорів Володимирської окружної прокуратури суд визнав винним 44-річного мешканця міста Володимир Волинської області в умисному заподіянні тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України).
Встановлено, що у червні 2026 року під час конфлікту в квартирі у місті Володимир чоловік побив співмешканку.
Унаслідок цього жінка отримала численні забої, гематоми та перелом ребра.
Насильство відбувалося у присутності малолітнього сина потерпілої.
Володимирський міський суд призначив обвинуваченому покарання у виді 2 роки виправних робіт з відрахуванням у дохід держави 10 відсотків із суми його заробітку.
Окрім того, його зобов’язано пройти програму для кривдників строком на три місяці.
Суд задовольнив також цивільний позов потерпілої та постановив стягнути з обвинуваченого понад 160 тисяч гривень для відшкодування їй майнової та моральної шкоди.
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