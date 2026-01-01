Яка ситуація на шиномонтажах у Луцьку і скільки коштує «перевзути» автомобіль. ВІДЕО





Як розповіла Валентина Набока до кінця тижня прогнозують морози до 5–10° вночі та 0–5° вдень.



Альона Вітко кермує два роки. Живе за містом. Нині замінює літню гуму на зимову. Каже, що погода погіршується. У черзі жінка чекає понад годину.



«Сьогодні я притормозила і машина вже їде, вже мале тертя між асфальтом. В мене одне колесо попереднього року, якраз, пробилося на кінці сезону, і зараз потрібно два замінювати нових», — говорить жінка.



На цьому шиномонтажі водіїв обслуговує майстер Микола Ушинський. Каже, що зрання жива черга — за кілька годин «перевзув» 10 авто, роботу розпочинає з восьмої, але черга збирається вже з сьомої.



На обслуговування однієї автівки, залежно від її габаритів, йде від пів години до години часу, розповідає працівник шиномонтажу Роман Панасюк. Ціни, порівняно із минулим роком, говорить, суттєво не зросли.



«В районі там може гривень 100 на автомобілі піднялося в середньому. Знімаємо літні, вдягаємо зимові, накачуємо, балансуємо і ставимо на машину назад. Все», — каже чоловік.



Сезон заміни шин з літніх на зимові розпочинається орієнтовно з початку жовтня, говорить директор одного з луцьких шиномонтажів Сергій Кінжибало. Зараз обслуговують до 50 автівок в день.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через ускладнення погодних умов — на деяких шиномонтажах у Луцьку утворилися «живі» черги.Як розповіла Суспільному синоптикиня центру з гідрометеорологіїдо кінця тижня прогнозують морози до 5–10° вночі та 0–5° вдень.кермує два роки. Живе за містом. Нині замінює літню гуму на зимову. Каже, що погода погіршується. У черзі жінка чекає понад годину.«Сьогодні я притормозила і машина вже їде, вже мале тертя між асфальтом. В мене одне колесо попереднього року, якраз, пробилося на кінці сезону, і зараз потрібно два замінювати нових», — говорить жінка.На цьому шиномонтажі водіїв обслуговує майстер. Каже, що зрання жива черга — за кілька годин «перевзув» 10 авто, роботу розпочинає з восьмої, але черга збирається вже з сьомої.На обслуговування однієї автівки, залежно від її габаритів, йде від пів години до години часу, розповідає працівник шиномонтажу. Ціни, порівняно із минулим роком, говорить, суттєво не зросли.«В районі там може гривень 100 на автомобілі піднялося в середньому. Знімаємо літні, вдягаємо зимові, накачуємо, балансуємо і ставимо на машину назад. Все», — каже чоловік.Сезон заміни шин з літніх на зимові розпочинається орієнтовно з початку жовтня, говорить директор одного з луцьких шиномонтажів. Зараз обслуговують до 50 автівок в день.

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