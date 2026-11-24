Зеленський відповів на пропозицію Лукашенка разом сісти в літак і полетіти до путіна

Володимир Зеленський відреагував на слова самопроголошеного білоруського правителя Олександра Лукашенка щодо їхньої спільної поїздки літаком у Москву до путіна.



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Він також назвав пропозиції білоруського диктатора несерйозними і "засміченням інформаційного простору", зазначивши, що "людина не наближає нас до завершення війни своїми недолугими та неконструктивними пропозиціями".



У Кремлі раніше неодноразово стверджували, що прямі переговори Зеленського з путіним можуть відбутися тільки у Москві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивідреагував на слова самопроголошеного білоруського правителящодо їхньоїЯк пише "Українська правда" , глава держави іронічно запропонував, щоб Лукашенко взяв путіна і прилетів з ним до Києва, де їм "гарантують безпечний прийом". Зеленський додав, що він "не валіза, щоб його хтось взяв із собою в літак".Він також назвав пропозиції білоруського диктатора несерйозними і "засміченням інформаційного простору", зазначивши, що "людина не наближає нас до завершення війни своїми недолугими та неконструктивними пропозиціями".У Кремлі раніше неодноразово стверджували, що прямі переговори Зеленського з путіним можуть відбутися тільки у Москві.

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