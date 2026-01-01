У Луцьку судили підприємця, який брав аванси за вікна й двері та не виконував замовлення

Руслан Дмитрук брав у людей завдаток, хоча виконувати роботу від початку не планував.



Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, у грудні 2025-го року підприємець, перебуваючи у приміщенні магазину «Вікна в Дім» на вулиці Конякіна у Луцьку, домовився з клієнткою про виготовлення та встановлення металопластикового вікна і дверей. Отримавши 10 тисяч гривень авансу на банківську картку, свої зобов’язання він так і не виконав, пише



У березні 2026-го року у тому ж магазині чоловік повторив схему. Цього разу він взяв понад 5 тисяч гривень передоплати від іншого клієнта за виготовлення міжкімнатних дверей, заздалегідь не маючи наміру їх встановлювати.



Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та зазначив, що зробив для себе належні висновки.



До моменту винесення вироку підприємець у повному обсязі відшкодував завдані збитки обом потерпілим.



Врахувавши щире каяття, відсутність попередніх судимостей, наявність на утриманні малолітньої дитини та повне відшкодування шкоди, суд визнав чоловіка винним у шахрайстві, зокрема вчиненого повторно.



Суд визнав його винним. Підприємцю призначили покарання у виді штрафу в розмірі 51 тисяча гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку винесли вирок підприємцю родом із Рожища, який ошукав клієнтів на замовленнях вікон та дверей.брав у людей завдаток, хоча виконувати роботу від початку не планував.Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, у грудні 2025-го року підприємець, перебуваючи у приміщенні магазину «Вікна в Дім» на вулиці Конякіна у Луцьку, домовився з клієнткою про виготовлення та встановлення металопластикового вікна і дверей. Отримавши 10 тисяч гривень авансу на банківську картку, свої зобов’язання він так і не виконав, пише БУГ У березні 2026-го року у тому ж магазині чоловік повторив схему. Цього разу він взяв понад 5 тисяч гривень передоплати від іншого клієнта за виготовлення міжкімнатних дверей, заздалегідь не маючи наміру їх встановлювати.Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та зазначив, що зробив для себе належні висновки.До моменту винесення вироку підприємець у повному обсязі відшкодував завдані збитки обом потерпілим.Врахувавши щире каяття, відсутність попередніх судимостей, наявність на утриманні малолітньої дитини та повне відшкодування шкоди, суд визнав чоловіка винним у шахрайстві, зокрема вчиненого повторно.Суд визнав його винним. Підприємцю призначили покарання у виді штрафу в розмірі 51 тисяча гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію