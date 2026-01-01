Обмеження послаблять: як вимикатимуть світло за графіками 25 листопада
Сьогодні, 05:17
25 листопада у низці областей України цілодобово діятимуть планові відключення світла через наслідки ударів РФ. Проте графіки трошки послаблять.
Про це повідомляє "Укренерго".
Графіки 25 листопада
У середу, 25 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:
- для промисловості - графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг).
Причина таких обмежень світла для користувачів - наслідки ворожих атак на енергосистему України.
В "Укренерго" додали, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.
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Про це повідомляє "Укренерго".
Графіки 25 листопада
У середу, 25 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:
- для промисловості - графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг).
Причина таких обмежень світла для користувачів - наслідки ворожих атак на енергосистему України.
В "Укренерго" додали, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.
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