Обмеження послаблять: як вимикатимуть світло за графіками 25 листопада





Про це повідомляє "Укренерго".



Графіки 25 листопада



У середу, 25 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:



- для промисловості - графіки обмеження потужності;

- для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг).



Причина таких обмежень світла для користувачів - наслідки ворожих атак на енергосистему України.



В "Укренерго" додали, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 листопада у низці областей України цілодобово діятимуть планові відключення світла через наслідки ударів РФ. Проте графіки трошки послаблять.Про це повідомляє "Укренерго".У середу, 25 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:- для промисловості - графіки обмеження потужності;- для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг).Причина таких обмежень світла для користувачів - наслідки ворожих атак на енергосистему України.В "Укренерго" додали, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

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