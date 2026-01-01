Чи очікувати магнітні бурі 25 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
У середу, 25 листопада 2026 року, магнітних бур на Землі не очікується.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 1.7 (зелений рівень).
У Meteoprog повідомляють, що упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на дуже низькому рівні. У середу геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність – низькою.
«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам», – йдеться у дописі.
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За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 1.7 (зелений рівень).
У Meteoprog повідомляють, що упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на дуже низькому рівні. У середу геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність – низькою.
«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам», – йдеться у дописі.
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