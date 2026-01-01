Росіяни повторно атакували Ковельську громаду, є багато поранених
Сьогодні, 22:59
Пізно ввечері у вівторок, 24 листопада, знову атаковано Ковельську громаду.
Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОДА Роман Романюк.
За його словами, під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі зафіксували три реактивні "шахеди".
Внаслідок ураження першого дрона силами мобільно-вогневої групи на територію автостоянки відпочинкового комплексу впали його уламки. Троє осіб отримали осколкові поранення, а на автостоянці відпочинкового комплексу виникла пожежа.
Людям вже надано медичну допомогу. Пожежу ліквідовано.
Друга ціль впала на території іншого підприємства. Тут без травмованих та загиблих.
Третю ціль подавлено засобами РЕБ. Падіння відбулося без руйнувань і потерпілих.
"Закликаю волинян відповідально ставитися до власної безпеки. Загрозу становлять не лише ворожі безпілотники, а й їхні уламки. Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях до сигналу відбою", - наголосив Романюк.
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Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОДА Роман Романюк.
За його словами, під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі зафіксували три реактивні "шахеди".
Внаслідок ураження першого дрона силами мобільно-вогневої групи на територію автостоянки відпочинкового комплексу впали його уламки. Троє осіб отримали осколкові поранення, а на автостоянці відпочинкового комплексу виникла пожежа.
Людям вже надано медичну допомогу. Пожежу ліквідовано.
Друга ціль впала на території іншого підприємства. Тут без травмованих та загиблих.
Третю ціль подавлено засобами РЕБ. Падіння відбулося без руйнувань і потерпілих.
"Закликаю волинян відповідально ставитися до власної безпеки. Загрозу становлять не лише ворожі безпілотники, а й їхні уламки. Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях до сигналу відбою", - наголосив Романюк.
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