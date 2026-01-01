Пізно ввечері у вівторок, 24 листопада, знову атаковано Ковельську громаду.Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОДАЗа його словами, під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі зафіксували три реактивні "шахеди".Внаслідок ураження першого дрона силами мобільно-вогневої групи на територію автостоянки відпочинкового комплексу впали його уламки. Троє осіб отримали осколкові поранення, а на автостоянці відпочинкового комплексу виникла пожежа.Людям вже надано медичну допомогу. Пожежу ліквідовано.Друга ціль впала на території іншого підприємства. Тут без травмованих та загиблих.Третю ціль подавлено засобами РЕБ. Падіння відбулося без руйнувань і потерпілих."Закликаю волинян відповідально ставитися до власної безпеки. Загрозу становлять не лише ворожі безпілотники, а й їхні уламки. Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях до сигналу відбою", - наголосив Романюк.