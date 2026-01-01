На Волині посадовиця міськради за хабар «знімала» ухилянтів із розшуку

Оксані Матвійчук, яка залучала впливових знайомих із Нововолинського ТЦК, аби знімати ухилянтів з розшуку.



Про це журналістам



У серпні 2025-го року житель села Невір дізнався через «Резерв+», що перебуває в розшуку як порушник військового обліку. Щоб уникнути служби, чоловік через знайомих «вийшов» на жінку, яка працювала в Управлінні соціального захисту населення Ковельської міської ради



Вона разом зі спільниками мала зв’язки в Нововолинському ТЦК і погодилася «вирішити питання» за гроші. Прямо в своєму робочому кабінеті вона зробила фальшивий договір оренди житла у Нововолинську. Завдяки цьому ухилянта заднім числом перевели до місцевого ТЦК та зняли з розшуку.



За свої «послуги» учасники схеми одержали від військовозобов’язаного 2 500 доларів. Передача коштів відбулася 29-го серпня 2025 року на одній із АЗС у Ковелі, після чого суму розділили між фігурантами провадження.



За хабарництво та вплив на рішення посадовців суд призначив жінці 103 700 гривень штрафу. Окрім цього, з неї стягнуть понад 13 тисяч гривень за судові експертизи та конфіскують 150 доларів «заробітку». Згідно з угодою зі слідством, вона провину визнала і, також, перерахувала 50 000 гривень на ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі винесли вирок працівниці управління соцзахисту Ковельської міськради, яка залучала впливових знайомих із Нововолинського ТЦК, аби знімати ухилянтів з розшуку.Про це журналістам «БУГу» стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду.У серпні 2025-го року житель села Невір дізнався через «Резерв+», що перебуває в розшуку як порушник військового обліку. Щоб уникнути служби, чоловік через знайомих «вийшов» на жінку, яка працювала в Управлінні соціального захисту населення Ковельської міської радиВона разом зі спільниками мала зв’язки в Нововолинському ТЦК і погодилася «вирішити питання» за гроші. Прямо в своєму робочому кабінеті вона зробила фальшивий договір оренди житла у Нововолинську. Завдяки цьому ухилянта заднім числом перевели до місцевого ТЦК та зняли з розшуку.За свої «послуги» учасники схеми одержали від військовозобов’язаного 2 500 доларів. Передача коштів відбулася 29-го серпня 2025 року на одній із АЗС у Ковелі, після чого суму розділили між фігурантами провадження.За хабарництво та вплив на рішення посадовців суд призначив жінці 103 700 гривень штрафу. Окрім цього, з неї стягнуть понад 13 тисяч гривень за судові експертизи та конфіскують 150 доларів «заробітку». Згідно з угодою зі слідством, вона провину визнала і, також, перерахувала 50 000 гривень на ЗСУ.

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