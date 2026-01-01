В коледжі буде тепло: на Волині 180 студентів повертаються до аудиторій





Це стало можливим після звернення депутатів Волиньради. За інформацією журналістів



Нагадаємо, коледж без тепла залишився через суперечку адміністрації та постачальника тепла – ТОВ «Бренвель». За словами директора Оваднівського відділення Регіонального професійного коледжу у Володимирській громаді Юрія Мозоля, компанія вимагає плату за оренду теплострас, однак не погоджується укладати відповідні договори. Через це тривалий час викладачам доводилось працювати у холодних приміщеннях, а студенам навчатись з дому.



Станом на зараз відновили подачу тепла, але критичні моменти співпраці досі не вирішені. Вже наступного року у коледжі планують закуповувати власні котли і обігрівати приміщення без посередників.



Також журналісти раніше писали, що співпраця Регіонального професійного коледжу з ТОВ «Бренвель» стала предметом двох кримінальних проваджень.



За інформацією Волинської обласної прокуратури, у 2022–2023 роках між навчальним закладом та підприємством уклали договори на постачання теплової енергії. За версією слідства, у них заклали умови із завищеною вартістю тепла, а також передбачили безпідставну оплату його транспортування. Внаслідок цього коледж, за даними прокуратури, переплатив майже 1,9 мільйона гривень.



Ще одне кримінальне провадження стосується договорів, укладених між коледжем та ТОВ «Бренвель» у 2023–2025 роках. За даними прокуратури, підприємство постачало теплову енергію за завищеними тарифами. Зокрема, не застосовувало тариф для населення та безпідставно нараховувало плату за транспортування тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністрації коледжу та постачальнику тепла компанії «Бренвель» вдалось домовитись щодо початку опалювального сезону у Оваднівському відділенні Регіонального професійного коледжу.Це стало можливим після звернення депутатів Волиньради. За інформацією журналістів БУГу вже сьогодні, 24-го листопада, почали подачу тепла, а очне навчання для студентів відновлять 25-го листопада.Нагадаємо, коледж без тепла залишився через суперечку адміністрації та постачальника тепла – ТОВ «Бренвель». За словами директора Оваднівського відділення Регіонального професійного коледжу у Володимирській громаді, компанія вимагає плату за оренду теплострас, однак не погоджується укладати відповідні договори. Через це тривалий час викладачам доводилось працювати у холодних приміщеннях, а студенам навчатись з дому.Станом на зараз відновили подачу тепла, але критичні моменти співпраці досі не вирішені. Вже наступного року у коледжі планують закуповувати власні котли і обігрівати приміщення без посередників.Також журналісти раніше писали, що співпраця Регіонального професійного коледжу з ТОВ «Бренвель» стала предметом двох кримінальних проваджень.За інформацією Волинської обласної прокуратури, у 2022–2023 роках між навчальним закладом та підприємством уклали договори на постачання теплової енергії. За версією слідства, у них заклали умови із завищеною вартістю тепла, а також передбачили безпідставну оплату його транспортування. Внаслідок цього коледж, за даними прокуратури, переплатив майже 1,9 мільйона гривень.Ще одне кримінальне провадження стосується договорів, укладених між коледжем та ТОВ «Бренвель» у 2023–2025 роках. За даними прокуратури, підприємство постачало теплову енергію за завищеними тарифами. Зокрема, не застосовувало тариф для населення та безпідставно нараховувало плату за транспортування тепла.

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