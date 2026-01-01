Якою буде погода на Волині у середу, 25 листопада





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.



Прогноз погоди на 25 листопада



Луцьк



Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 0° до 2° тепла.



Область



Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 25 листопада.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 0° до 2° тепла.Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

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