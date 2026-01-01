Якою буде погода на Волині у середу, 25 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 25 листопада.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Прогноз погоди на 25 листопада
Луцьк
Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 0° до 2° тепла.
Область
Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Прогноз погоди на 25 листопада
Луцьк
Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 0° до 2° тепла.
Область
Хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.
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