Про життя міста під час війни: у Луцьку презентують фотовиставку Людмили Герасимюк

Людмили Герасимюк «Бу Ти». У ній фотографка через звичні міські деталі та історії людей розповідає про втрати, вразливість і життя під час війни.



Виставка є частиною проєкту



У серії «Бу Ти» Людмила Герасимюк звертає увагу на речі, які зазвичай залишаються поза увагою. Наприклад, на місці зруйнованої російською ракетою дев’ятиповерхівки на вулиці Озерецькій, 12 у Луцьку тепер росте трава. Поруч залишилися металевий паркан, частина будинку та непрацюючий ліхтар. Через такі деталі авторка розмірковує про втрати, плин часу та зміни, які приносить війна.



Інша частина робіт присвячена людям, які продовжують жити після важкого досвіду. Фотографка розповідає про тих, хто попри травми, ампутації та психологічні труднощі знаходить сили займатися спортом, навчати інших, опановувати нові вміння та починати власну справу.



«Маю припущення, що люди спершу визнають біль, а потім щось із ним роблять», — зазначає Людмила Герасимюк.



Презентація фотовиставки відбудеться 27 листопада о 17:30 у просторі «Любарт хаб» на вулиці Драгоманова, 1.



Переглянути роботи можна буде до 11 грудня 2026 року.

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