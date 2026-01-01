Купити алкоголь та сигарети стане складніше: що зміниться в Україні у 2027 році





Податкова служба контролюватиме дотримання нових правил. Якщо виявлять порушення, доступ до сайту або мобільного застосунку можуть обмежити, повідомляє Державна податкова служба України.



Нагадаэмо, Андрій Соломін.



Що зміниться

Продавати таку продукцію через інтернет зможуть лише підприємці та компанії, які мають відповідні ліцензії.



Крім того, їхні сайти та мобільні додатки потрібно буде вносити до спеціального реєстру, який вестиме Державна податкова служба.



Покупців перевірятимуть на вік

Закон запроваджує обов’язкову двоетапну верифікацію повноліття клієнта. Перша перевірка відбуватиметься ще на етапі оформлення та оплати замовлення на сайті чи в застосунку — продавець повинен застосовувати технічні засоби ідентифікації віку покупця (зокрема через державні чи банківські сервіси верифікації), а не формальне підтвердження натисканням кнопки.



Другий етап контролю проводитиметься безпосередньо під час видачі товару. Кур’єр служби доставки або працівник поштового оператора буде зобов’язаний перевірити документи отримувача, щоб переконатися, що продукцію забирає повнолітня особа.



Нагадаємо, президент України підписав закон, який відтерміновує повноцінний запуск системи еа́кцизу до 1 липня 2027 року.

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