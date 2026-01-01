Росія атакувала цивільне підприємство у Рівненській області. Загорілося одне з приміщень підприємства.Про це повідомив начальник Рівненської ОВА"Цивільне підприємство стало ціллю ворога під час чергової атаки на Сарненщину. Внаслідок удару загорілося одне з приміщень.На місці працюють рятувальники та інші служби. Інформації про поранених наразі немає", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що упродовж доби у повітряному просторі. Внаслідок падіння уламків одного з них сталася пожежа на автостоянці в Ковелі. Ще один БпЛА під дією РЕБ приземлився на території області без руйнувань.