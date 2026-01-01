Росія атакувала Рівненщину: що відомо
Сьогодні, 17:29
Росія атакувала цивільне підприємство у Рівненській області. Загорілося одне з приміщень підприємства.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Цивільне підприємство стало ціллю ворога під час чергової атаки на Сарненщину. Внаслідок удару загорілося одне з приміщень.
На місці працюють рятувальники та інші служби. Інформації про поранених наразі немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що упродовж доби у повітряному просторі на Волині зафіксували два реактивні дрони типу «Шахед». Внаслідок падіння уламків одного з них сталася пожежа на автостоянці в Ковелі. Ще один БпЛА під дією РЕБ приземлився на території області без руйнувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Цивільне підприємство стало ціллю ворога під час чергової атаки на Сарненщину. Внаслідок удару загорілося одне з приміщень.
На місці працюють рятувальники та інші служби. Інформації про поранених наразі немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що упродовж доби у повітряному просторі на Волині зафіксували два реактивні дрони типу «Шахед». Внаслідок падіння уламків одного з них сталася пожежа на автостоянці в Ковелі. Ще один БпЛА під дією РЕБ приземлився на території області без руйнувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Завдав 14 ударів трьома ножами: 29-річний волинянин отримав 11 років тюрми за вбивство
Сьогодні, 18:31
Росія атакувала Рівненщину: що відомо
Сьогодні, 17:29
У Луцьку тимчасово змінять рух тролейбуса № 3
Сьогодні, 16:06