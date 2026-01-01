Один дрон приземлили, інший впав, - у ОВА розповіли про атаку на Волинь
Сьогодні, 16:26
Упродовж доби у повітряному просторі на Волині зафіксували два реактивні дрони типу «Шахед». Внаслідок падіння уламків одного з них сталася пожежа на автостоянці в Ковелі. Ще один БпЛА під дією РЕБ приземлився на території області без руйнувань.
Про це в телефонному коментарі Суспільному 24 листопада розповів виконувач обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.
«За результатами чергової атаки не зафіксовані серйозні руйнування об'єктів енергетики, інфраструктури. Немає загиблих і травмованих. Але, на жаль, ворог продовжує націлювати засоби ураження по об'єктах цивільної інфраструктури», — сказав Романюк.
Вночі 23 листопада зазнала атаки автомобільна стоянка у Ковельському районі. Зі слів посадовця, це друге влучання РФ у цей інфраструктурний об'єкт.
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Про це в телефонному коментарі Суспільному 24 листопада розповів виконувач обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.
«За результатами чергової атаки не зафіксовані серйозні руйнування об'єктів енергетики, інфраструктури. Немає загиблих і травмованих. Але, на жаль, ворог продовжує націлювати засоби ураження по об'єктах цивільної інфраструктури», — сказав Романюк.
Вночі 23 листопада зазнала атаки автомобільна стоянка у Ковельському районі. Зі слів посадовця, це друге влучання РФ у цей інфраструктурний об'єкт.
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