Один дрон приземлили, інший впав, - у ОВА розповіли про атаку на Волинь





Про це в телефонному коментарі Роман Романюк.



«За результатами чергової атаки не зафіксовані серйозні руйнування об'єктів енергетики, інфраструктури. Немає загиблих і травмованих. Але, на жаль, ворог продовжує націлювати засоби ураження по об'єктах цивільної інфраструктури», — сказав Романюк.



Вночі 23 листопада зазнала атаки автомобільна стоянка у Ковельському районі. Зі слів посадовця, це друге влучання РФ у цей інфраструктурний об'єкт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж доби у повітряному просторі на Волині зафіксували два реактивні дрони типу «Шахед». Внаслідок падіння уламків одного з них сталася пожежа на автостоянці в Ковелі. Ще один БпЛА під дією РЕБ приземлився на території області без руйнувань.Про це в телефонному коментарі Суспільному 24 листопада розповів виконувач обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації«За результатами чергової атаки не зафіксовані серйозні руйнування об'єктів енергетики, інфраструктури. Немає загиблих і травмованих. Але, на жаль, ворог продовжує націлювати засоби ураження по об'єктах цивільної інфраструктури», — сказав Романюк.Вночі 23 листопада. Зі слів посадовця, це друге влучання РФ у цей інфраструктурний об'єкт.

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