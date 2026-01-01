Верховна Рада підтримала відкриття декларацій для працівників СБУ та розвідки





Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Верховної Ради, пише



Народні депутати ухвалили за основу законопроєкт № 16220. За нього проголосували 287 народних депутатів.



Законопроєкт внесли до парламенту як невідкладний. Нині на період воєнного стану військовослужбовці ЗСУ, прикордонники, представники Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Служби безпеки України та розвідки звільнені від обов’язку подавати декларації.



Документи, які вони подали раніше, наразі закриті в реєстрі. Натомість нова ініціатива передбачає різні правила звіту.



У Transparency International Ukraine у коментарі hromadske зазначили, що до другого читання депутати мають серйозно доопрацювати цей законопроєкт усунувши недоліки й повернувши до декларування всіх, хто не воює.



«Рада зробила правильний перший крок. Працівники СБУ та інших силових органів, які не воюють, не повинні ховати свої статки. Але законопроєкт повертає в загальні строки декларування лише частину сектору безпеки й закриває деякі прогалини в декларуванні», — сказала заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine Катерина Риженко.



9 листопада президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про особливий порядок декларування для окремих категорій військовослужбовців Сил безпеки.



Законопроєкт передбачає, що військові та поліціянти підрозділів особливого призначення, які беруть участь у бойових діях, мають подати декларації протягом 90 днів після завершення або скасування воєнного стану чи звільнення зі служби.



Для військовослужбовців інших державних органів, які безпосередньо воюють, передбачили додаткову умову: відлік 90 днів починатиметься також після припинення їхньої участі в бойових діях або після завершення воєнного стану.



Мета змін — відновити фінансовий контроль за силовиками, які не перебувають на передовій, але водночас врахувати обставини, які можуть завадити військовим вчасно подати декларації.



Згідно з карткою законопроєкту, відомства повинні будуть протягом 10 робочих днів повідомляти НАЗК, якщо зникають підстави для приховування декларацій. Також вони щороку до 1 квітня мають перевіряти, чи залишаються такі підстави.



Своєю чергою, НАЗК до 1 лютого публікуватиме статистику закритих декларацій. Закон набуде чинності наступного дня після опублікування. Після цього передбачені такі строки:



60 днів — НАЗК має відкрити реєстр відповідно до нових правил;

90 днів — подання декларацій, які мали бути подані ще з 2021 року;

3 місяці — відомства мають переглянути всі декларації, які наразі приховані.

Появу законопроєкту пов’язують із реакцією на операцію НАБУ та САП «Карфаген».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 24 листопада, Верховна Рада включила до порядку денного й підтримала в першому читанні законопроєкт про відновлення декларування для працівників СБУ та розвідки, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях.Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Верховної Ради, пише Громадське Народні депутати ухвалили за основу законопроєкт № 16220. За нього проголосували 287 народних депутатів.Законопроєкт внесли до парламенту як невідкладний. Нині на період воєнного стану військовослужбовці ЗСУ, прикордонники, представники Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Служби безпеки України та розвідки звільнені від обов’язку подавати декларації.Документи, які вони подали раніше, наразі закриті в реєстрі. Натомість нова ініціатива передбачає різні правила звіту.У Transparency International Ukraine у коментарі hromadske зазначили, що до другого читання депутати мають серйозно доопрацювати цей законопроєкт усунувши недоліки й повернувши до декларування всіх, хто не воює.«Рада зробила правильний перший крок. Працівники СБУ та інших силових органів, які не воюють, не повинні ховати свої статки. Але законопроєкт повертає в загальні строки декларування лише частину сектору безпеки й закриває деякі прогалини в декларуванні», — сказала заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine Катерина Риженко.9 листопада президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про особливий порядок декларування для окремих категорій військовослужбовців Сил безпеки.Законопроєкт передбачає, що військові та поліціянти підрозділів особливого призначення, які беруть участь у бойових діях, мають подати декларації протягом 90 днів після завершення або скасування воєнного стану чи звільнення зі служби.Для військовослужбовців інших державних органів, які безпосередньо воюють, передбачили додаткову умову: відлік 90 днів починатиметься також після припинення їхньої участі в бойових діях або після завершення воєнного стану.Мета змін — відновити фінансовий контроль за силовиками, які не перебувають на передовій, але водночас врахувати обставини, які можуть завадити військовим вчасно подати декларації.Згідно з карткою законопроєкту, відомства повинні будуть протягом 10 робочих днів повідомляти НАЗК, якщо зникають підстави для приховування декларацій. Також вони щороку до 1 квітня мають перевіряти, чи залишаються такі підстави.Своєю чергою, НАЗК до 1 лютого публікуватиме статистику закритих декларацій. Закон набуде чинності наступного дня після опублікування. Після цього передбачені такі строки:60 днів — НАЗК має відкрити реєстр відповідно до нових правил;90 днів — подання декларацій, які мали бути подані ще з 2021 року;3 місяці — відомства мають переглянути всі декларації, які наразі приховані.Появу законопроєкту пов’язують із реакцією на операцію НАБУ та САП «Карфаген».

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