Удар Росії по автостоянці у Ковельській громаді: міський голова розповів деталі

ворог завдав удару по Ковельській громаді. громаді. Внаслідок атаки виникла пожежа на автостоянці, яку рятувальникам вдалося ліквідувати. Обійшлося без постраждалих, але є пошкодження приватного майна.



Про це Ігор Чайка.



"На «Гарячу лінію» надійшло 14 звернень щодо руйнувань у приватному секторі — в житлових будинках понівечено дахи, дерев’яні та пластикові вікна, утворилися тріщини у стелях. На місця виїде Комісія з обстеження та фіксації фактів пошкоджень (руйнувань) об’єктів нерухомого майна, зафіксує наслідки обстрілу.



Частині мешканців у відновленні допомагатимуть ремонтні бригади РЖКП №1. Власники, які самостійно відремонтують пошкоджені конструкції чи замінять вікна власним коштом, зможуть подати документи для отримання відшкодування з бюджету громади", - йдеться в повідомленні.



Як зазначив Чайка, водночас комісія продовжує опрацьовувати заяви ковельчан, житло яких постраждало під час попередніх атак. Відбулося чергове засідання, розглянуто повний пакет документів п’ятьох містян, готується рішення про виплату компенсації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 23 листопада. громаді. Внаслідок атаки виникла пожежа на автостоянці, яку рятувальникам вдалося ліквідувати. Обійшлося без постраждалих, але є пошкодження приватного майна.Про це повідомив міський голова"На «Гарячу лінію» надійшло 14 звернень щодо руйнувань у приватному секторі — в житлових будинках понівечено дахи, дерев’яні та пластикові вікна, утворилися тріщини у стелях. На місця виїде Комісія з обстеження та фіксації фактів пошкоджень (руйнувань) об’єктів нерухомого майна, зафіксує наслідки обстрілу.Частині мешканців у відновленні допомагатимуть ремонтні бригади РЖКП №1. Власники, які самостійно відремонтують пошкоджені конструкції чи замінять вікна власним коштом, зможуть подати документи для отримання відшкодування з бюджету громади", - йдеться в повідомленні.Як зазначив Чайка, водночас комісія продовжує опрацьовувати заяви ковельчан, житло яких постраждало під час попередніх атак. Відбулося чергове засідання, розглянуто повний пакет документів п’ятьох містян, готується рішення про виплату компенсації.

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