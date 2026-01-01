Займався карате та навчав дітей: на Луганщині загинув Герой з Луцька Сергій Любиченко

Сергій Любиченко.



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Він любив читати, займався карате, навчав дітей і завжди приходив на допомогу іншим. Сергій Любиченко став на захист України влітку 2024 року, а 21 серпня того ж року його життя обірвалося на Луганщині. Тепер воїн повертається додому "На щиті".



Сергій Миколайович Любиченко народився 20 червня 1996 року в місті Олевськ Житомирської області, де на той час проживала його сім’я. Згодом родина переїхала до Луцька. Тут Сергій закінчив 22-гу загальноосвітню школу. Вищу освіту здобув у Волинському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Фізична культура і спорт».



Після закінчення університету пішов на строкову військову службу. Служив в Одесі.



На захист України став у липні 2024 року.



Мама Анжела Олександрівна розповіла, що Сергій був надзвичайно добрим, щирим та ерудованим. Багато читав, захоплювався психологією. Завжди допомагав людям, був небайдужим до інших і нікому не відмовляв. А ще був дуже щедрим і любив робити приємні сюрпризи рідним.



З дитинства займався карате. Після навчання в університеті певний час викладав фізкультуру у школі. Їздив із дітьми на реабілітацію, мав сильні лідерські якості та був великою підтримкою для своїх учнів. Умів знаходити спільну мову з людьми. Був фізично сильним, але будь-яку проблему вмів вирішити словами.



У Сергія залишилися мама Анжела Олександрівна, молодший брат Олександр, сестричка Маргарита та братик Владислав.



Сергій Любиченко загинув 21 серпня 2024 року під час бойових дій поблизу населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області.



"Висловлюємо щирі співчуття родині полеглого захисника. Розділяємо ваш біль і горе.



Вічна пам’ять Герою!" - наголошують у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Додому "На щиті" повертається 28-річний захисник із ЛуцькаПро це повідомили у Луцькій міській раді.Він любив читати, займався карате, навчав дітей і завжди приходив на допомогу іншим. Сергій Любиченко став на захист України влітку 2024 року, а 21 серпня того ж року його життя обірвалося на Луганщині. Тепер воїн повертається додому "На щиті".Сергій Миколайович Любиченко народився 20 червня 1996 року в місті Олевськ Житомирської області, де на той час проживала його сім’я. Згодом родина переїхала до Луцька. Тут Сергій закінчив 22-гу загальноосвітню школу. Вищу освіту здобув у Волинському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Фізична культура і спорт».Після закінчення університету пішов на строкову військову службу. Служив в Одесі.На захист України став у липні 2024 року.Мамарозповіла, що Сергій був надзвичайно добрим, щирим та ерудованим. Багато читав, захоплювався психологією. Завжди допомагав людям, був небайдужим до інших і нікому не відмовляв. А ще був дуже щедрим і любив робити приємні сюрпризи рідним.З дитинства займався карате. Після навчання в університеті певний час викладав фізкультуру у школі. Їздив із дітьми на реабілітацію, мав сильні лідерські якості та був великою підтримкою для своїх учнів. Умів знаходити спільну мову з людьми. Був фізично сильним, але будь-яку проблему вмів вирішити словами.У Сергія залишилися мама Анжела Олександрівна, молодший брат, сестричката братикСергій Любиченко загинув 21 серпня 2024 року під час бойових дій поблизу населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області."Висловлюємо щирі співчуття родині полеглого захисника. Розділяємо ваш біль і горе.Вічна пам’ять Герою!" - наголошують у міській раді.

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