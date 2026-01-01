На Волині в аварії постраждав 18-річний мотоцикліст: він - у реанімації
Сьогодні, 12:21
На Волині внаслідок двох ДТП травмувалися троє людей.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дві дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів сталися 23 листопада у Камінь-Каширському та Луцькому районах.
Перша автопригода трапилася, близько 12 години, у селищі Любешів.
53-річний водій автомобіля BYD не надав переваги в русі мотоциклу KOVI, під керуванням 18-річного місцевого жителя. Мотоцикліста госпіталізували до реанімаційного відділення.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Ще одна ДТП сталася близько 18 години, у селі Корсині.
19-річний водій мотоцикла VIPER, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на 63-річну велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку. Унаслідок зіткнення обоє отримали тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували.
Вирішується питання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дві дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів сталися 23 листопада у Камінь-Каширському та Луцькому районах.
Перша автопригода трапилася, близько 12 години, у селищі Любешів.
53-річний водій автомобіля BYD не надав переваги в русі мотоциклу KOVI, під керуванням 18-річного місцевого жителя. Мотоцикліста госпіталізували до реанімаційного відділення.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Ще одна ДТП сталася близько 18 години, у селі Корсині.
19-річний водій мотоцикла VIPER, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на 63-річну велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку. Унаслідок зіткнення обоє отримали тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували.
Вирішується питання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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