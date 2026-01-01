На Волині внаслідок двох ДТП травмувалися троє людей.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дві дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів сталися 23 листопада у Камінь-Каширському та Луцькому районах.Перша автопригода трапилася, близько 12 години, у селищі Любешів.53-річний водій автомобіля BYD не надав переваги в русі мотоциклу KOVI, під керуванням 18-річного місцевого жителя. Мотоцикліста госпіталізували до реанімаційного відділення.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Ще одна ДТП сталася близько 18 години, у селі Корсині.19-річний водій мотоцикла VIPER, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на 63-річну велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку. Унаслідок зіткнення обоє отримали тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували.Вирішується питання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.