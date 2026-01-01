У Луцьку таксі влетіло у трактор, який чистив сніг: відео моменту ДТП
Сьогодні, 11:44
Сьогодні близько 4 години у Луцьку на проспексті Волі зіткнулися снігоприбиральна техніка та автомобіль таксі.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики працювали на місці аварії. Травмувався 42-річний чоловік.
У нього діагностували вивих плеча. Постраждалому надали невідкладну медичну допомогу та доставили у лікарню.
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Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики працювали на місці аварії. Травмувався 42-річний чоловік.
У нього діагностували вивих плеча. Постраждалому надали невідкладну медичну допомогу та доставили у лікарню.
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