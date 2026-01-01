Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 24 – 29 листопада





Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть сповнені пригод вистави. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю, проживатимуть справжню авантюрну історію.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 24 до 29 листопада.



У вівторок, 24 листопада, о 18:00 – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин.



«Троє абсолютно різних жінок. Один бездоганний, на перший погляд, чоловік. І лише один вечір, щоб розібратися: кохання — це мистецтво чи бездоганно спланований злочин?» - розповідають у театрі.



У четвер, 26 листопада, о 18:00 – музична-комедія «Не схитруєш – не одружишся». Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз за твором Марка Кропивницького «Пошились у дурні». Тривалість – 2 години 05 хвилин.



«У великій грі за серце і посаг виграє не той, хто голосніше обіцяє, а той, хто тонше плете інтригу. Обережно: тут перехитрити можуть навіть самих себе!».



У п'ятницю, 27 листопада, о 18:00 – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків». Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста за п’єсою Неди Нежданої. Тривалість – 1 година 40 хвилин.



«Ми всі стрибаємо в невідоме без страховки. Та іноді, щоб не розбитися об реальність, достатньо вчасно відкрити парашут власної уяви…».



У суботу, 28 листопада, о 17:00 – драматична хроніка надії «У пошуках Афіни». Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година.



«Коли звичний світ розсипається на уламки, мудрість стає єдиною зброєю, а надія — єдиним маршрутом додому».



У неділю, 29 листопада, о 17:00 – комедія «Корвалол для Вероніки». Основна сцена. Режисер-постановник та музичне оформлення – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин.



«Сімейні таємниці мають звичку вибухати в найбільш невідповідний момент. І коли градус абсурду зашкалює — рятує лише самоіронія… ну і трохи крапель для заспокоєння».



У неділю, 29 листопада, о 12:00 – весела феєрія «Казковий день Лілеї». Основна сцена. Режисер-постановник та музичне оформлення – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.



«Справжні дива не ховаються за сімома замками — вони чекають на тих, хто має сміливість повірити в казку з першого погляду».



Квитки на вистави можна купити у касі та на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 24 до 29 листопада.У вівторок,. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин.«Троє абсолютно різних жінок. Один бездоганний, на перший погляд, чоловік. І лише один вечір, щоб розібратися: кохання — це мистецтво чи бездоганно спланований злочин?» - розповідають у театрі.У четвер,. Основна сцена. Режисер-постановник –. Тривалість – 2 години 05 хвилин.«У великій грі за серце і посаг виграє не той, хто голосніше обіцяє, а той, хто тонше плете інтригу. Обережно: тут перехитрити можуть навіть самих себе!».У п'ятницю,. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 40 хвилин.«Ми всі стрибаємо в невідоме без страховки. Та іноді, щоб не розбитися об реальність, достатньо вчасно відкрити парашут власної уяви…».У суботу,. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година.«Коли звичний світ розсипається на уламки, мудрість стає єдиною зброєю, а надія — єдиним маршрутом додому».У неділю,. Основна сцена. Режисер-постановник та музичне оформлення – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години 20 хвилин.«Сімейні таємниці мають звичку вибухати в найбільш невідповідний момент. І коли градус абсурду зашкалює — рятує лише самоіронія… ну і трохи крапель для заспокоєння».У неділю,. Основна сцена. Режисер-постановник та музичне оформлення – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.«Справжні дива не ховаються за сімома замками — вони чекають на тих, хто має сміливість повірити в казку з першого погляду».Квитки на вистави можна купити у касі та на сайті театру

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