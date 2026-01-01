Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 24 – 29 листопада
Сьогодні, 11:21
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.
Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть сповнені пригод вистави. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю, проживатимуть справжню авантюрну історію.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 24 до 29 листопада.
У вівторок, 24 листопада, о 18:00 – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин.
«Троє абсолютно різних жінок. Один бездоганний, на перший погляд, чоловік. І лише один вечір, щоб розібратися: кохання — це мистецтво чи бездоганно спланований злочин?» - розповідають у театрі.
У четвер, 26 листопада, о 18:00 – музична-комедія «Не схитруєш – не одружишся». Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз за твором Марка Кропивницького «Пошились у дурні». Тривалість – 2 години 05 хвилин.
«У великій грі за серце і посаг виграє не той, хто голосніше обіцяє, а той, хто тонше плете інтригу. Обережно: тут перехитрити можуть навіть самих себе!».
У п'ятницю, 27 листопада, о 18:00 – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків». Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста за п’єсою Неди Нежданої. Тривалість – 1 година 40 хвилин.
«Ми всі стрибаємо в невідоме без страховки. Та іноді, щоб не розбитися об реальність, достатньо вчасно відкрити парашут власної уяви…».
У суботу, 28 листопада, о 17:00 – драматична хроніка надії «У пошуках Афіни». Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година.
«Коли звичний світ розсипається на уламки, мудрість стає єдиною зброєю, а надія — єдиним маршрутом додому».
У неділю, 29 листопада, о 17:00 – комедія «Корвалол для Вероніки». Основна сцена. Режисер-постановник та музичне оформлення – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин.
«Сімейні таємниці мають звичку вибухати в найбільш невідповідний момент. І коли градус абсурду зашкалює — рятує лише самоіронія… ну і трохи крапель для заспокоєння».
У неділю, 29 листопада, о 12:00 – весела феєрія «Казковий день Лілеї». Основна сцена. Режисер-постановник та музичне оформлення – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.
«Справжні дива не ховаються за сімома замками — вони чекають на тих, хто має сміливість повірити в казку з першого погляду».
Квитки на вистави можна купити у касі та на сайті театру.
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Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть сповнені пригод вистави. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю, проживатимуть справжню авантюрну історію.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 24 до 29 листопада.
У вівторок, 24 листопада, о 18:00 – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин.
«Троє абсолютно різних жінок. Один бездоганний, на перший погляд, чоловік. І лише один вечір, щоб розібратися: кохання — це мистецтво чи бездоганно спланований злочин?» - розповідають у театрі.
У четвер, 26 листопада, о 18:00 – музична-комедія «Не схитруєш – не одружишся». Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз за твором Марка Кропивницького «Пошились у дурні». Тривалість – 2 години 05 хвилин.
«У великій грі за серце і посаг виграє не той, хто голосніше обіцяє, а той, хто тонше плете інтригу. Обережно: тут перехитрити можуть навіть самих себе!».
У п'ятницю, 27 листопада, о 18:00 – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків». Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста за п’єсою Неди Нежданої. Тривалість – 1 година 40 хвилин.
«Ми всі стрибаємо в невідоме без страховки. Та іноді, щоб не розбитися об реальність, достатньо вчасно відкрити парашут власної уяви…».
У суботу, 28 листопада, о 17:00 – драматична хроніка надії «У пошуках Афіни». Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година.
«Коли звичний світ розсипається на уламки, мудрість стає єдиною зброєю, а надія — єдиним маршрутом додому».
У неділю, 29 листопада, о 17:00 – комедія «Корвалол для Вероніки». Основна сцена. Режисер-постановник та музичне оформлення – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин.
«Сімейні таємниці мають звичку вибухати в найбільш невідповідний момент. І коли градус абсурду зашкалює — рятує лише самоіронія… ну і трохи крапель для заспокоєння».
У неділю, 29 листопада, о 12:00 – весела феєрія «Казковий день Лілеї». Основна сцена. Режисер-постановник та музичне оформлення – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.
«Справжні дива не ховаються за сімома замками — вони чекають на тих, хто має сміливість повірити в казку з першого погляду».
Квитки на вистави можна купити у касі та на сайті театру.
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