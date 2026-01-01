У селі біля Луцька пропонують назвати 16 нових вулиць: людей запрошують до обговорення





Про це



Йдеться про вулиці, передбачені Генеральним планом села Княгининок, затвердженим у 2019 році. Наразі вони позначені як «Проектована 64», «Проектована 66», «Проектована 67» та інші.



Згідно із запропонованим переліком, вулиці планують назвати на честь історичних діячів, українських міст та історичних понять. Зокрема, пропонують такі назви:



• Пилипа Орлика;



• Павла Скоропадського;



• Січова;



• Івана Виговського;



• Хортицька;



• Чигиринська;



• Батуринська;



• Паланкова;



• Хотинська;



• Писарська;



• Отаманська;



• Слобідська;



• Данила Нечая;



• Гайдамацька;



• Гетьманська;



• Покровська.



Громадське обговорення триватиме з 9 листопада 2026 року до 9 січня 2027 року. Пропозиції можна подати в електронному форматі на платформі E-DEM для зареєстрованих користувачів.



Долучитися до обговорення та ознайомитися з детальнішою інформацією можна за посиланням.



За додатковими роз’ясненнями можна звертатися до директорки департаменту природних ресурсів та геопросторового розвитку Луцької міської ради Софії Гули:



Звіт про результати громадського обговорення планують оприлюднити 19 лютого 2027 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Княгининок Луцької міської територіальної громади пропонують присвоїти постійні назви 16 вулицям, які наразі мають робочі назви. Жителі громади можуть долучитися до громадського обговорення та подати власні пропозиції.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Йдеться про вулиці, передбачені Генеральним планом села Княгининок, затвердженим у 2019 році. Наразі вони позначені як «Проектована 64», «Проектована 66», «Проектована 67» та інші.Згідно із запропонованим переліком, вулиці планують назвати на честь історичних діячів, українських міст та історичних понять. Зокрема, пропонують такі назви:• Пилипа Орлика;• Павла Скоропадського;• Січова;• Івана Виговського;• Хортицька;• Чигиринська;• Батуринська;• Паланкова;• Хотинська;• Писарська;• Отаманська;• Слобідська;• Данила Нечая;• Гайдамацька;• Гетьманська;• Покровська.Громадське обговорення триватиме з 9 листопада 2026 року до 9 січня 2027 року. Пропозиції можна подати в електронному форматі на платформі E-DEM для зареєстрованих користувачів.Долучитися до обговорення та ознайомитися з детальнішою інформацією можна за посиланням.За додатковими роз’ясненнями можна звертатися до директорки департаменту природних ресурсів та геопросторового розвитку Луцької міської ради Софії Гули: [email protected] , +38 (0332) 777-783.Звіт про результати громадського обговорення планують оприлюднити 19 лютого 2027 року.

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