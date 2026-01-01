Новорічна ялинка у Луцьку: якою буде та скільки грошей з бюджету виділили





Як повідомили



Перший це те, що на Театральному майдані прощають з загиблими військовослужбовцями і влаштовувати масштабні святкування там недоречно. Другою причиною в міськраді називають необхідність «оживити Старе місто, дати новий імпульс Замковій площі».



Цього року ялинка у Луцьку буде штучною. На ці цілі для департаменту житлово-комунального господарства передбачили витрати з бюджету громади в сумі 100 тисяч гривень для придбання новорічних прикрас та 300 тисяч гривень — на виконання робіт. Скільки грошей передбачили у бюджеті саме на придбання штучної ялинки, у міській раді не зазначили.



Концепцію організації різдвяного ярмарку на Замковій площі розробив департамент архітектури та урбаністики. Наразі у міській раді опрацьовують всі організаційні питання, щоб до початку різдвяно-новорічних свят встановити ялинку та облаштувати святкову локацію.



У попередні роки новорічну ялинку у Луцьку запалювали 6 грудня, на День Святого Миколая.



Вперше три ялинки, які ростуть на Театральному майдані Луцька, вирішили декорувати до новорічних свят у кінці 2008 року, коли відмовилися від встановлення зрубаного дерева. Згодом одна із ялинок почала хилитися. Згодом екологи заявили, що за висновком фітопатолога, ялинки хворіють і прикрашати їх більше не можна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новорічну ялинку у Луцьку цьогоріч переносять з Театрального майдану на територію Старого міста, до Луцького замку.Як повідомили Суспільному у відповіді на інформаційний запит у Луцькій міській раді, таке рішення зумовлене кількома чинниками.Перший це те, що на Театральному майдані прощають з загиблими військовослужбовцями і влаштовувати масштабні святкування там недоречно. Другою причиною в міськраді називають необхідність «оживити Старе місто, дати новий імпульс Замковій площі».Цього року ялинка у Луцьку буде штучною. На ці цілі для департаменту житлово-комунального господарства передбачили витрати з бюджету громади в сумі 100 тисяч гривень для придбання новорічних прикрас та 300 тисяч гривень — на виконання робіт. Скільки грошей передбачили у бюджеті саме на придбання штучної ялинки, у міській раді не зазначили.Концепцію організації різдвяного ярмарку на Замковій площі розробив департамент архітектури та урбаністики. Наразі у міській раді опрацьовують всі організаційні питання, щоб до початку різдвяно-новорічних свят встановити ялинку та облаштувати святкову локацію.У попередні роки новорічну ялинку у Луцьку запалювали 6 грудня, на День Святого Миколая.Вперше три ялинки, які ростуть на Театральному майдані Луцька, вирішили декорувати до новорічних свят у кінці 2008 року, коли відмовилися від встановлення зрубаного дерева. Згодом одна із ялинок почала хилитися. Згодом екологи заявили, що за висновком фітопатолога, ялинки хворіють і прикрашати їх більше не можна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію