Росія під час переговорів пропонувала США спільний видобуток нафти на Сахаліні

путін пропонував спецпосланцю президента США Джареду Кушнеру бізнес-угоди в обмін на послаблення санкцій. Серед них - спільний видобуток нафти біля Сахаліну та поставки дизелю до США.



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У вересні Кушнер і ще один спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрілися з путіним у Кремлі. За даними Financial Times, серед запропонованих Росією угод був спільний американсько-російський видобуток нафти біля острова Сахалін.



The New York Times писала, що путін також запропонував продати підсанкційну російську енергетичну компанію консорціуму. До нього мали увійти фірма брата президента ОАЕ, катарська компанія - партнер Кушнера в Албанії, і великий донор Трампа. Сам Кушнер заперечує, що це питання обговорювали.



Крім того, росіяни запропонували поставляти до США дизельне пальне напередодні проміжних виборів. Натомість, за даними видання, Путін хотів, щоб Трамп призупинив частину санкцій.



"Він намагається спокусити Джареда та інших бізнес-угодами", - вважає колишня радниця Білого дому з питань Росії Фіона Гілл.



Під час однієї з зустрічей путін показав Кушнеру справу з державного архіву про участь його діда в партизанському русі під час Голокосту. Кушнер сприйняв це як тонкий натяк, що Росія була союзницею Америки проти нацистів.



Нагадаємо, на переговорах в Абу-Дабі Кушнер заявив, що путін готовий до миру "за належних умов". Водночас у Москві ставили під сумнів готовність України та Європи до домовленостей.



Після цього, 12 листопада, Віткофф і Кушнер зустрілися з путіним у Москві. Глава Кремля заявив, що Росія не визнає "сірих зон", а іноземні війська в Україні вважатиме законною ціллю.



Раніше The Wall Street Journal писала, що США обговорюють вступ України до НАТО в обмін на територіальні поступки. Цю ідею Кушнер неодноразово порушував на закритих зустрічах з європейцями.



Кремль, своєю чергою, знову вимагає заблокувати вступ України до Альянсу. Москва також не хоче, щоб на українській території розміщувалися західні війська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час переговорів про війну в Україніпропонував спецпосланцю президента СШАбізнес-угоди в обмін на послаблення санкцій. Серед них - спільний видобуток нафти біля Сахаліну та поставки дизелю до США.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Magazine.У вересні Кушнер і ще один спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрілися з путіним у Кремлі. За даними Financial Times, серед запропонованих Росією угод був спільний американсько-російський видобуток нафти біля острова Сахалін.The New York Times писала, що путін також запропонував продати підсанкційну російську енергетичну компанію консорціуму. До нього мали увійти фірма брата президента ОАЕ, катарська компанія - партнер Кушнера в Албанії, і великий донор Трампа. Сам Кушнер заперечує, що це питання обговорювали.Крім того, росіяни запропонували поставляти до США дизельне пальне напередодні проміжних виборів. Натомість, за даними видання, Путін хотів, щоб Трамп призупинив частину санкцій."Він намагається спокусити Джареда та інших бізнес-угодами", - вважає колишня радниця Білого дому з питань Росії Фіона Гілл.Під час однієї з зустрічей путін показав Кушнеру справу з державного архіву про участь його діда в партизанському русі під час Голокосту. Кушнер сприйняв це як тонкий натяк, що Росія була союзницею Америки проти нацистів.Нагадаємо, на переговорах в Абу-Дабі Кушнер заявив, що путін готовий до миру "за належних умов". Водночас у Москві ставили під сумнів готовність України та Європи до домовленостей.Після цього, 12 листопада, Віткофф і Кушнер зустрілися з путіним у Москві. Глава Кремля заявив, що Росія не визнає "сірих зон", а іноземні війська в Україні вважатиме законною ціллю.Раніше The Wall Street Journal писала, що США обговорюють вступ України до НАТО в обмін на територіальні поступки. Цю ідею Кушнер неодноразово порушував на закритих зустрічах з європейцями.Кремль, своєю чергою, знову вимагає заблокувати вступ України до Альянсу. Москва також не хоче, щоб на українській території розміщувалися західні війська.

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