Місяці життя в руїнах: на Волині зустріли 86-річного чоловіка, який виїхав з окупації. ФОТО

Володимир Прокопович виїхав із окупації й дістався підконтрольної Україні території через пункт пропуску «Доманове» на Волині. Після місяців життя у напівзруйнованому селі в Запорізькій області без світла і води чоловік вирішив виїхати до дітей.



Історією чоловіка поділилася спеціалістка з комунікацій обласного благодійного фонду «Карітас-Волинь» Юлія Данилюк, - повідомляє



Для Володимира Прокоповича останні місяці в селі були особливо важкими. Чотири місяці тому померла його дружина, і чоловік лишився сам — йому потрібна постійна допомога в побуті.



Коли настав час прощатися з дружиною, на допомогу прийшли сусіди. У селі, де бракує найнеобхіднішого, вони власноруч виготовили труну зі знайдених дошок, а всередині застелили квітчастим простирадлом.



Четверо міцніших чоловіків винесли саморобну труну з тілом на кладовище. Захоронити дружину Володимира Прокоповича вдалося лише через тиждень, адже довелося чекати необхідного дозволу і документів.



Після смерті дружини 86-річний чоловік залишився сам, тому питання виїзду до дітей стало дедалі нагальнішим. Разом із сусідкою чловік вирушив в дорогу. Виїзд з окупованої території тривав три дні.



У ПП «Доманове» Володимира зустріли працівники благодійного фонду «Карітас Волинь», які надали SIM-карту, щоб він міг залишатися на зв'язку з дітьми, придбали квитки та допомогли у місті Ковелі сісти на автобус. Після років життя у рідному селі Володимир Прокопович вирушив до своїх дітей.



Про Володимира Прокоповича волонтерам розповіла його сусідка Валентина, яка разом із ним у серпні цього року виїжджала із села Верхня Криниця Запорізької області.



Зі слів Валентини, у їхньому населеному пункті майже не лишилося цілих будинків. Ті, хто залишився в селі, допомагають одне одному. Намагаються якось зв'язатися з рідними, які перебувають за межами окупації, однак зробити це вдається нечасто і тільки в одній точці села.



Найбільше в місцевих є потреба у воді та світлі, балони з газом закінчуються балони, додала Валентина, а запасів дров, заготовлених декілька років тому, може не вистачити на найближчу зиму.



Село Верхня Криниця увійшло до переліку населених пунктів, щодо яких Україна запропонувала організувати евакуацію за прикладом Олешків. Загалом пропозиція стосується 15 населених пунктів Херсонської та Запорізької областей. Відповідний список передали американській стороні та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 86-річнийвиїхав із окупації й дістався підконтрольної Україні території через пункт пропуску «Доманове» на Волині. Після місяців життя у напівзруйнованому селі в Запорізькій області без світла і води чоловік вирішив виїхати до дітей.Історією чоловіка поділилася спеціалістка з комунікацій обласного благодійного фонду «Карітас-Волинь», - повідомляє "Суспільне" Для Володимира Прокоповича останні місяці в селі були особливо важкими. Чотири місяці тому померла його дружина, і чоловік лишився сам — йому потрібна постійна допомога в побуті.Коли настав час прощатися з дружиною, на допомогу прийшли сусіди. У селі, де бракує найнеобхіднішого, вони власноруч виготовили труну зі знайдених дошок, а всередині застелили квітчастим простирадлом.Четверо міцніших чоловіків винесли саморобну труну з тілом на кладовище. Захоронити дружину Володимира Прокоповича вдалося лише через тиждень, адже довелося чекати необхідного дозволу і документів.Після смерті дружини 86-річний чоловік залишився сам, тому питання виїзду до дітей стало дедалі нагальнішим. Разом із сусідкою чловік вирушив в дорогу. Виїзд з окупованої території тривав три дні.У ПП «Доманове» Володимира зустріли працівники благодійного фонду «Карітас Волинь», які надали SIM-карту, щоб він міг залишатися на зв'язку з дітьми, придбали квитки та допомогли у місті Ковелі сісти на автобус. Після років життя у рідному селі Володимир Прокопович вирушив до своїх дітей.Про Володимира Прокоповича волонтерам розповіла його сусідка, яка разом із ним у серпні цього року виїжджала із села Верхня Криниця Запорізької області.Зі слів Валентини, у їхньому населеному пункті майже не лишилося цілих будинків. Ті, хто залишився в селі, допомагають одне одному. Намагаються якось зв'язатися з рідними, які перебувають за межами окупації, однак зробити це вдається нечасто і тільки в одній точці села.Найбільше в місцевих є потреба у воді та світлі, балони з газом закінчуються балони, додала Валентина, а запасів дров, заготовлених декілька років тому, може не вистачити на найближчу зиму.Село Верхня Криниця увійшло до переліку населених пунктів, щодо яких Україна запропонувала організувати евакуацію за прикладом Олешків. Загалом пропозиція стосується 15 населених пунктів Херсонської та Запорізької областей. Відповідний список передали американській стороні та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю.

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