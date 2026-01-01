На Волині побільшало хворих на грип, вакцинували 700 осіб
Сьогодні, 05:28
За результатами рутинного епідеміологічного нагляду за грипом, COVID-19 та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), епідемічна ситуація у Волинській області залишається контрольованою.
Рівень захворюваності на 23% нижчий за епідемічний поріг, розрахований для області. Показники відповідають фоновому рівню інтенсивності, - про це повідомили в обласному Центрі контролю та профілактихи хвороб.
Упродовж 47-го тижня 2026 року (з 16 по 22 листопада) :
захворіло 4378 людей, що на 7% більше ніж попереднього тижня;
70% усіх хворих — діти;
зареєстровано 9 випадків COVID-19 (серед них одна дитина);
госпіталізовано 41 особа, з них 41% — діти;
летальних випадків не зареєстровано.
Протягом тижня вакциновано близько 700 осіб, зокрема 90% становлять люди з груп медичного та епідемічного ризику, зокрема, майже шість із половиною сотеньмедиків.
Щорічна вакцинація — найефективніший спосіб профілактики грипу!
Щеплення допомагає знизити ризик тяжкого перебігу захворювання, розвитку ускладнень і летальних наслідків. Крім того, вакцинація приблизно на 50% зменшує ризик госпіталізації внаслідок грипу.
Передусім щеплення рекомендоване людям, які належать до груп ризику:
медпрацівникам;
учителям;
дітям віком до п’яти років;
вагітним;
старшим людям віком від 60 років;
пацієнтам із хронічними захворюваннями;
усім, хто працює в місцях скупчення людей.
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Рівень захворюваності на 23% нижчий за епідемічний поріг, розрахований для області. Показники відповідають фоновому рівню інтенсивності, - про це повідомили в обласному Центрі контролю та профілактихи хвороб.
Упродовж 47-го тижня 2026 року (з 16 по 22 листопада) :
захворіло 4378 людей, що на 7% більше ніж попереднього тижня;
70% усіх хворих — діти;
зареєстровано 9 випадків COVID-19 (серед них одна дитина);
госпіталізовано 41 особа, з них 41% — діти;
летальних випадків не зареєстровано.
Протягом тижня вакциновано близько 700 осіб, зокрема 90% становлять люди з груп медичного та епідемічного ризику, зокрема, майже шість із половиною сотеньмедиків.
Щорічна вакцинація — найефективніший спосіб профілактики грипу!
Щеплення допомагає знизити ризик тяжкого перебігу захворювання, розвитку ускладнень і летальних наслідків. Крім того, вакцинація приблизно на 50% зменшує ризик госпіталізації внаслідок грипу.
Передусім щеплення рекомендоване людям, які належать до груп ризику:
медпрацівникам;
учителям;
дітям віком до п’яти років;
вагітним;
старшим людям віком від 60 років;
пацієнтам із хронічними захворюваннями;
усім, хто працює в місцях скупчення людей.
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