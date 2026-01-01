За результатами рутинного епідеміологічного нагляду за грипом, COVID-19 та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), епідемічна ситуація у Волинській області залишається контрольованою.Рівень захворюваності на 23% нижчий за епідемічний поріг, розрахований для області. Показники відповідають фоновому рівню інтенсивності, - про це повідомили в обласному Центрі контролю та профілактихи хвороб.Упродовж 47-го тижня 2026 року (з 16 по 22 листопада) :захворіло 4378 людей, що на 7% більше ніж попереднього тижня;70% усіх хворих — діти;зареєстровано 9 випадків COVID-19 (серед них одна дитина);госпіталізовано 41 особа, з них 41% — діти;летальних випадків не зареєстровано.Протягом тижня вакциновано близько 700 осіб, зокрема 90% становлять люди з груп медичного та епідемічного ризику, зокрема, майже шість із половиною сотеньмедиків.Щорічна вакцинація — найефективніший спосіб профілактики грипу!Щеплення допомагає знизити ризик тяжкого перебігу захворювання, розвитку ускладнень і летальних наслідків. Крім того, вакцинація приблизно на 50% зменшує ризик госпіталізації внаслідок грипу.Передусім щеплення рекомендоване людям, які належать до груп ризику:медпрацівникам;учителям;дітям віком до п’яти років;вагітним;старшим людям віком від 60 років;пацієнтам із хронічними захворюваннями;усім, хто працює в місцях скупчення людей.