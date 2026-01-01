У Луцьку 10 будинків залишилися без гарячої води
Сьогодні, 01:15
В обласному центрі Волині через витік на мережі без гарячої води залишилися жителі 10 будинків.
Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".
Подачу гарячої води від центрального теплового пункту на вул. Кравчука, 19-Л зупинено через витік на мережі гарячого водопостачання.
Роботи з ліквідації витоку будуть проводитися завтра, 24 листопада, після чого подачу гарячої води буде відновлено для всіх споживачів.
Споживачами ЦТП на вул. Кравчука, 19-Л є мешканці житлових будинків на вул. Кравчука, 15, 19, 19-А, 19-Б, вул. Конякіна, 29, 29-А, 29-Б, 31, 33, 37.
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Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".
Подачу гарячої води від центрального теплового пункту на вул. Кравчука, 19-Л зупинено через витік на мережі гарячого водопостачання.
Роботи з ліквідації витоку будуть проводитися завтра, 24 листопада, після чого подачу гарячої води буде відновлено для всіх споживачів.
Споживачами ЦТП на вул. Кравчука, 19-Л є мешканці житлових будинків на вул. Кравчука, 15, 19, 19-А, 19-Б, вул. Конякіна, 29, 29-А, 29-Б, 31, 33, 37.
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