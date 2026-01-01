Росія готує нові удари по Україні





Про це повідомляє Володимира Зеленського у Telegram.



Зеленський зазначив, що є інформація від розвідки про підготовку росіян до нових ударів.



"Будь ласка, реагуйте на сигнали ракетної небезпеки і бережіть себе", - зкаликав президент.



На думку Зеленського, важливо, щоб на ці сигнали реагували в США та інших країнах, від яких залежить постачання антибалістики для України.



"Кожна ракета для "петріота" в нас - це мінус для Росії, мінус її зневаги до дипломатії і до життя", - впевнений він.



Зеленський каже, що війна продовжується через віру Росії у свою можливість вбивати та руйнувати.



"Треба її зупинити. Треба зупинити цю російську війну. Треба допомагати Україні й захищати життя. Ракети для "петріотів" потрібні тут, в Україні, і ми дуже очікуємо на відповідні рішення Америки", - каже Зеленський.



Раніше повідомляє, що Росія знову готує масований удар по Україні. Цілями залишається енергетика та логістика. Про це 2 листопада говорив президент.



За словами Зеленського, РФ розраховує на те, що 3 листопада світ слідкуватиме за американськими виборами.



Крім того, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб окупанти продовжили завдання масованих ударів по об'єктах в Україні.



Також влада України має у своєму розпорядженні дані про нові плани Росії щодо посилення терору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія готує нові ракетні удари по території України найближчим часом. Спецслужби мають дані щодо цього.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Україниу Telegram.Зеленський зазначив, що є інформація від розвідки про підготовку росіян до нових ударів."Будь ласка, реагуйте на сигнали ракетної небезпеки і бережіть себе", - зкаликав президент.На думку Зеленського, важливо, щоб на ці сигнали реагували в США та інших країнах, від яких залежить постачання антибалістики для України."Кожна ракета для "петріота" в нас - це мінус для Росії, мінус її зневаги до дипломатії і до життя", - впевнений він.Зеленський каже, що війна продовжується через віру Росії у свою можливість вбивати та руйнувати."Треба її зупинити. Треба зупинити цю російську війну. Треба допомагати Україні й захищати життя. Ракети для "петріотів" потрібні тут, в Україні, і ми дуже очікуємо на відповідні рішення Америки", - каже Зеленський.Раніше повідомляє, що Росія знову готує масований удар по Україні. Цілями залишається енергетика та логістика. Про це 2 листопада говорив президент.За словами Зеленського, РФ розраховує на те, що 3 листопада світ слідкуватиме за американськими виборами.Крім того, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб окупанти продовжили завдання масованих ударів по об'єктах в Україні.Також влада України має у своєму розпорядженні дані про нові плани Росії щодо посилення терору.

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