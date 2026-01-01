Росіяни вдарили по автостоянці на Волині. ФОТО
Сьогодні, 21:48
Російська окупаційна армія безперервно обстрілює українські міста, тероризуючи цивільне населення. Внаслідок чергової атаки постраждала Волинь.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Увечері, 23 листопада росіяни завдали удару по автостоянці в Ковельському районі. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа, горіння охопило три вантажні причепи.
Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Увечері, 23 листопада росіяни завдали удару по автостоянці в Ковельському районі. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа, горіння охопило три вантажні причепи.
Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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