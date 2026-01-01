Росіяни вдарили по автостоянці на Волині. ФОТО





Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



Увечері, 23 листопада росіяни завдали удару по автостоянці в Ковельському районі. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа, горіння охопило три вантажні причепи.



Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.



На щастя, обійшлося без постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська окупаційна армія безперервно обстрілює українські міста, тероризуючи цивільне населення. Внаслідок чергової атаки постраждала Волинь.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.Увечері, 23 листопада росіяни завдали удару по автостоянці в Ковельському районі. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа, горіння охопило три вантажні причепи.Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.На щастя, обійшлося без постраждалих.

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