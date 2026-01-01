Через Волинь з Польщі під виглядом «гуманітарки» везли партію «лівих» Starlink





Про це повідомляють у Волинській митниці.



Нагадаємо,





Один із українських благодійних фондів оформляв вантаж гуманітарної допомоги від відправника з Норвегії. Його ввозили у напівпричепі через МАПП «Ягодин». Під час перевірки вантажних місць серед предметів допомоги виявили 50 старлінків моделі «Standart Mini Kit», про яких у декларації про визнання вантажу гуманітарною допомогою не було жодної згадки.



Товар орієнтовною вартістю 800 тисяч гривень тимчасово вилучено на склад митниці. Складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 472 Митного кодексу України. Недекларування товарів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості цих товарів з їх конфіскацією або без такої (за рішенням суду).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під прикриттям гуманітарної допомоги: волинські митники на посту Ягодин припинили спробу незаконного ввезення в Україну комплектів обладнання для супутникового зв’язку «Starlink».Про це повідомляють у Волинській митниці.Нагадаємо, житель Шацька разом зі спільником організував ввезення 22 автомобілів з Європи , які за документами призначалися українським військовим. Натомість машини продавали приватним покупцям.Один із українських благодійних фондів оформляв вантаж гуманітарної допомоги від відправника з Норвегії. Його ввозили у напівпричепі через МАПП «Ягодин». Під час перевірки вантажних місць серед предметів допомоги виявили 50 старлінків моделі «Standart Mini Kit», про яких у декларації про визнання вантажу гуманітарною допомогою не було жодної згадки.Товар орієнтовною вартістю 800 тисяч гривень тимчасово вилучено на склад митниці. Складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 472 Митного кодексу України. Недекларування товарів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості цих товарів з їх конфіскацією або без такої (за рішенням суду).

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