Як працювала схема

Як правоохоронці документували продаж автомобілів

Яке покарання призначив суд

Що конфіскують у засудженого

Житель Шацька разом зі спільником організував ввезення 22 автомобілів з Європи, які за документами призначалися українським військовим. Натомість машини продавали приватним покупцям.Володимирський міський суд Волинської області виніс вирок у справі про контрабанду 22 автомобілів загальною вартістю понад 4,2 мільйона гривень під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України.За інформацією ВолиньPost, обвинуваченим є житель ШацькаЯк встановив суд, із червня 2025 року до травня 2026 року чоловік разом зі спільником, справу щодо якого розслідують окремо, організував незаконне ввезення автомобілів із країн Європи.Для проходження митного контролю використовували документи, за якими машини нібито призначалися для потреб військових. Одержувачами гуманітарної допомоги в документах зазначали благодійні фондита. Причетності цих організацій до незаконної схеми суд не встановив.Автомобілі ввозили, зокрема, через пункт пропуску «Устилуг – Зосин», після чого продавали переважно в Ковельському районі.Серед транспортних засобів були Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Renault та Ford. Загальна вартість 22 автомобілів становила 4 244 293 гривні.Правоохоронці задокументували кілька продажів. Зокрема, у жовтні 2025 року в Шацьку Volkswagen Golf продали за 71 тисячу гривень, а в березні 2026 року в Ковелі ще один Golf — за 70 тисяч гривень.У травні 2026 року під час контрольованої правоохоронцями операції відбувся продаж Volkswagen Passat і Skoda Octavia за 2750 доларів. Для цього використовували імітаційні грошові засоби.. Він визнав провину в контрабанді підакцизних товарів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.Суд врахував визнання вини, сприяння слідству, відсутність судимостей, третю групу інвалідності та перерахування 15 тисяч гривень на потреби військових. Водночас обставиною, яка обтяжує покарання, визнав використання умов воєнного стану.У результаті чоловікові призначили три роки пробаційного нагляду без ув'язнення, заборонили протягом двох років займатися підприємницькою діяльністю з продажу автомобілів та призначили конфіскацію майна.Суд застосував спеціальну конфіскацію дев'яти автомобілів загальною вартістю 1 785 682 гривні.Крім того, вироком передбачено конфіскацію майна засудженого, зокрема вилучених 1200 доларів США, 400 євро та мобільного телефону iPhone 15 Pro Max.Також із чоловіка постановили стягнути понад 9,6 тисячі гривень витрат на проведення експертиз.Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.