Дрони атакували Київ: поблизу Хрещатика спалахнула пожежа





Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, пише



У Голосіївському районі уламки впали на території об’єкта критичної інфраструктури. Там спалахнули автомобілі. На місце прибули екстрені служби.



У Шевченківському районі, у центральній частині міста, загорілись дві автівки, а також перший поверх п’ятиповерхового житлового будинку. Окрім того, пошкоджені балкони на другому, третьому та четвертому поверхах. Із будинку вдалось врятувати двох людей. На місці також виявили постраждалого, якому медики надали допомогу.



За оновленою інформацією, лікарі шпиталізували трьох постраждалих. Серед поранених є громадянин США.



Також, за попередніми даними Київської міської військової адміністрації, у Печерському районі через падіння уламків загорівся автомобіль.



У соцмережах пишуть, що російський дрон ударив по центру Києва — біля Хрещатика виникла пожежа.



Крім того, у Подільському районі безпілотник упав на житловий будинок.



Екстрені служби продовжують працювати на місцях подій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Удень 23 листопада російські війська атакували безпілотниками кілька районів Києва. Унаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені автомобілі, є постраждалі.Про це повідомив міський голова столиці, пише Громадське У Голосіївському районі уламки впали на території об’єкта критичної інфраструктури. Там спалахнули автомобілі. На місце прибули екстрені служби.У Шевченківському районі, у центральній частині міста, загорілись дві автівки, а також перший поверх п’ятиповерхового житлового будинку. Окрім того, пошкоджені балкони на другому, третьому та четвертому поверхах. Із будинку вдалось врятувати двох людей. На місці також виявили постраждалого, якому медики надали допомогу.За оновленою інформацією, лікарі шпиталізували трьох постраждалих. Серед поранених є громадянин США.Також, за попередніми даними Київської міської військової адміністрації, у Печерському районі через падіння уламків загорівся автомобіль.У соцмережах пишуть, що російський дрон ударив по центру Києва — біля Хрещатика виникла пожежа.Крім того, у Подільському районі безпілотник упав на житловий будинок.Екстрені служби продовжують працювати на місцях подій.

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