Генсек НАТО заявив, що Росія не зупиниться і закликав підтримувати Україну

Марк Рютте наголосив, що оскільки Росія перейшла до формату воєнної економіки, НАТО має активізувати зусилля і більше інвестувати в оборонне виробництво і підтримувати стабільну допомогу Україні.



Про це він заявив на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, повідомляє



Наголошуючи на важливості подальшої підтримки України, Рютте зазначив, що Німеччина "демонструє справжнє лідерство в цьому питанні".



Рютте також зазначив, що країна-агресорка Росія тісно співпрацює з Іраном, Китаєм та Північною Кореєю. Він наголосив, що російська воєнна машина "працює на повну потужність", а воєнна економіка країни й далі зростає. Тож Росія не зупиниться на війні в Україні, і до цього слід бути готовими.



"І вона не зупиниться, коли - будемо сподіватися - війна проти України колись закінчиться. Уся ця машина існує і продовжуватиме працювати", - сказав Рютте.



Він також додав, що Китай прискорює військову мобілізацію та технологічний розвиток, водночас його справжні наміри залишаються непрозорими.



Окрему увагу Рютте звернув на активізацію дій Росії у "сірій зоні" проти Європи. Він нагадав про численні випадки порушення Росією повітряного простору та морських кордонів.



"Сьогодні це може бути підпал на заводі або використання дронів для блокування роботи аеропорту; завтра - диверсії на залізниці, напади на вантажні судна в морі чи кібератаки", - зазначив генсек НАТО.



"Ми всі є цілями, ми всі під ударом - наші трубопроводи, кабелі, енергомережі та економіки взаємопов’язані, і це означає, що нам доведеться мати справу з цим викликом протягом тривалого часу", - підсумував Рютте і закликав парламенти держав-членів НАТО посилити підтримку зусиль Альянсу в кількох сферах. Зокрема, він наголосив на важливості питання оборонних витрат та інвестицій в оборону - особливо в тих країнах, які все ще не досягли цільового показника у розмірі 5% ВВП.



"Ми повинні підтримувати силу України, аби вона мала змогу захищати себе не лише сьогодні, а й у майбутньому", - додав генсек НАТО.



Нагадаємо, що ще напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році тодішня пані посол України в США Оксана Маркарова наголошувала, що якщо Росія зважитися на вторгнення, вона не зупиниться тільки на Україні, бо справжня мета Путіна – атакувати європейську демократію.



Аналітики Американського інституту вивчення війни підтверджували ці слова і наголошували, що Росія не зупиниться лише на територіальних вимогах під час переговорів щодо завершення війни проти України. Серед потенційних вимог вони називали зміну зовнішньополітичного курсу Києва та перегляд архітектури безпеки в Європі.



Керівництво різних європейських країн також заявляло, що путінська Росія не зупиниться на Україні і буде атакувати інші держави. А очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен ще в 2023 році говорила, що Заходу треба готуватися до того, що Росія після Путіна може стати ще гіршою, ніж зараз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар НАТОнаголосив, що оскільки Росія перейшла до формату воєнної економіки, НАТО має активізувати зусилля і більше інвестувати в оборонне виробництво і підтримувати стабільну допомогу Україні.Про це він заявив на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, повідомляє Укрінформ Наголошуючи на важливості подальшої підтримки України, Рютте зазначив, що Німеччина "демонструє справжнє лідерство в цьому питанні".Рютте також зазначив, що країна-агресорка Росія тісно співпрацює з Іраном, Китаєм та Північною Кореєю. Він наголосив, що російська воєнна машина "працює на повну потужність", а воєнна економіка країни й далі зростає. Тож Росія не зупиниться на війні в Україні, і до цього слід бути готовими."І вона не зупиниться, коли - будемо сподіватися - війна проти України колись закінчиться. Уся ця машина існує і продовжуватиме працювати", - сказав Рютте.Він також додав, що Китай прискорює військову мобілізацію та технологічний розвиток, водночас його справжні наміри залишаються непрозорими.Окрему увагу Рютте звернув на активізацію дій Росії у "сірій зоні" проти Європи. Він нагадав про численні випадки порушення Росією повітряного простору та морських кордонів."Сьогодні це може бути підпал на заводі або використання дронів для блокування роботи аеропорту; завтра - диверсії на залізниці, напади на вантажні судна в морі чи кібератаки", - зазначив генсек НАТО."Ми всі є цілями, ми всі під ударом - наші трубопроводи, кабелі, енергомережі та економіки взаємопов’язані, і це означає, що нам доведеться мати справу з цим викликом протягом тривалого часу", - підсумував Рютте і закликав парламенти держав-членів НАТО посилити підтримку зусиль Альянсу в кількох сферах. Зокрема, він наголосив на важливості питання оборонних витрат та інвестицій в оборону - особливо в тих країнах, які все ще не досягли цільового показника у розмірі 5% ВВП."Ми повинні підтримувати силу України, аби вона мала змогу захищати себе не лише сьогодні, а й у майбутньому", - додав генсек НАТО.Нагадаємо, що ще напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році тодішня пані посол України в СШАнаголошувала, що якщо Росія зважитися на вторгнення, вона не зупиниться тільки на Україні, бо справжня мета Путіна – атакувати європейську демократію.Аналітики Американського інституту вивчення війни підтверджували ці слова і наголошували, що Росія не зупиниться лише на територіальних вимогах під час переговорів щодо завершення війни проти України. Серед потенційних вимог вони називали зміну зовнішньополітичного курсу Києва та перегляд архітектури безпеки в Європі.Керівництво різних європейських країн також заявляло, що путінська Росія не зупиниться на Україні і буде атакувати інші держави. А очільниця МЗС Фінляндіїще в 2023 році говорила, що Заходу треба готуватися до того, що Росія після Путіна може стати ще гіршою, ніж зараз.

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